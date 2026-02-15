https://1prime.ru/20260215/indoneziya-867497622.html

Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину

Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину - 15.02.2026, ПРАЙМ

Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину

Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T13:43+0300

2026-02-15T13:43+0300

2026-02-15T13:43+0300

политика

россия

индонезия

рф

владимир путин

прабово субианто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Дипломат подтвердил, что имя российского президента в Индонезии известно практически всем. "Буквально вчера я общался с крупным индонезийским бизнесменом, который в разговоре с российской делегацией откровенно говорил: "Путин – мой герой, я на него равняюсь". Подобные оценки мы регулярно слышим и от молодых индонезийцев", - сказал Толченов. По словам посла, более возрастные политики демонстрируют свое восхищение Путиным не столько на словах, сколько на деле. "В частности, президент Индонезии Прабово Субианто является частым гостем в нашей стране и поддерживает прямой диалог с Владимиром Путиным – за последние 1,5 года такие контакты состоялись уже трижды", - подытожил Толченов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20260213/germaniya-867435377.html

https://1prime.ru/20260215/poshliny-867490557.html

индонезия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, рф, владимир путин, прабово субианто