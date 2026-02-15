https://1prime.ru/20260215/indoneziya-867497622.html
Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину
политика
россия
индонезия
рф
владимир путин
прабово субианто
ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Дипломат подтвердил, что имя российского президента в Индонезии известно практически всем. "Буквально вчера я общался с крупным индонезийским бизнесменом, который в разговоре с российской делегацией откровенно говорил: "Путин – мой герой, я на него равняюсь". Подобные оценки мы регулярно слышим и от молодых индонезийцев", - сказал Толченов. По словам посла, более возрастные политики демонстрируют свое восхищение Путиным не столько на словах, сколько на деле. "В частности, президент Индонезии Прабово Субианто является частым гостем в нашей стране и поддерживает прямой диалог с Владимиром Путиным – за последние 1,5 года такие контакты состоялись уже трижды", - подытожил Толченов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 12.00 мск.
