Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину - 15.02.2026
Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину
Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину - 15.02.2026, ПРАЙМ
Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину
Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T13:43+0300
2026-02-15T13:43+0300
ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Дипломат подтвердил, что имя российского президента в Индонезии известно практически всем. "Буквально вчера я общался с крупным индонезийским бизнесменом, который в разговоре с российской делегацией откровенно говорил: "Путин – мой герой, я на него равняюсь". Подобные оценки мы регулярно слышим и от молодых индонезийцев", - сказал Толченов. По словам посла, более возрастные политики демонстрируют свое восхищение Путиным не столько на словах, сколько на деле. "В частности, президент Индонезии Прабово Субианто является частым гостем в нашей стране и поддерживает прямой диалог с Владимиром Путиным – за последние 1,5 года такие контакты состоялись уже трижды", - подытожил Толченов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 12.00 мск.
ПРАЙМ
13:43 15.02.2026
 
Посол России рассказал об отношении индонезийских политиков к Путину

Толченов: индонезийские политики и бизнесмены называют Путина героем

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Дипломат подтвердил, что имя российского президента в Индонезии известно практически всем.
"Буквально вчера я общался с крупным индонезийским бизнесменом, который в разговоре с российской делегацией откровенно говорил: "Путин – мой герой, я на него равняюсь". Подобные оценки мы регулярно слышим и от молодых индонезийцев", - сказал Толченов.
По словам посла, более возрастные политики демонстрируют свое восхищение Путиным не столько на словах, сколько на деле.
"В частности, президент Индонезии Прабово Субианто является частым гостем в нашей стране и поддерживает прямой диалог с Владимиром Путиным – за последние 1,5 года такие контакты состоялись уже трижды", - подытожил Толченов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 12.00 мск.
Заголовок открываемого материала