В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится
В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится - 15.02.2026, ПРАЙМ
В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина. "Необходимо помнить, что ИИ основывается всегда на том, что заложено в него человеком. В любой сфере все базовые данные, массивы информации, логические цепочки и программы обучения пишут и закладывают именно люди. Поэтому роль человека в этом новом мире с ИИ никак не уменьшается, а, наоборот, приобретает все большую значимость", - сказала Ромашкина. При этом эксперт обратила внимание на возможное будущее увеличение расслоения общества по интеллектуальным способностям, отметив, что подобная дифференциация и так всегда существовала в истории человечества.
13:22 15.02.2026
 
В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится

Эксперт Ромашкина: роль человека в новом мире с ИИ не уменьшится

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Необходимо помнить, что ИИ основывается всегда на том, что заложено в него человеком. В любой сфере все базовые данные, массивы информации, логические цепочки и программы обучения пишут и закладывают именно люди. Поэтому роль человека в этом новом мире с ИИ никак не уменьшается, а, наоборот, приобретает все большую значимость", - сказала Ромашкина.
При этом эксперт обратила внимание на возможное будущее увеличение расслоения общества по интеллектуальным способностям, отметив, что подобная дифференциация и так всегда существовала в истории человечества.
Заголовок открываемого материала