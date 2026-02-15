https://1prime.ru/20260215/intellekt-867497272.html

В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится

В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится - 15.02.2026, ПРАЙМ

В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T13:22+0300

2026-02-15T13:22+0300

2026-02-15T13:22+0300

технологии

общество

ран

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/38/841503858_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ba8a89d64199c225705bb5a361932553.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина. "Необходимо помнить, что ИИ основывается всегда на том, что заложено в него человеком. В любой сфере все базовые данные, массивы информации, логические цепочки и программы обучения пишут и закладывают именно люди. Поэтому роль человека в этом новом мире с ИИ никак не уменьшается, а, наоборот, приобретает все большую значимость", - сказала Ромашкина. При этом эксперт обратила внимание на возможное будущее увеличение расслоения общества по интеллектуальным способностям, отметив, что подобная дифференциация и так всегда существовала в истории человечества.

https://1prime.ru/20260212/shkoly-867413501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , ран, россия