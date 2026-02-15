https://1prime.ru/20260215/intellekt-867497272.html
В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится
В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится - 15.02.2026, ПРАЙМ
В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T13:22+0300
2026-02-15T13:22+0300
2026-02-15T13:22+0300
технологии
общество
ран
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/38/841503858_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ba8a89d64199c225705bb5a361932553.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина. "Необходимо помнить, что ИИ основывается всегда на том, что заложено в него человеком. В любой сфере все базовые данные, массивы информации, логические цепочки и программы обучения пишут и закладывают именно люди. Поэтому роль человека в этом новом мире с ИИ никак не уменьшается, а, наоборот, приобретает все большую значимость", - сказала Ромашкина. При этом эксперт обратила внимание на возможное будущее увеличение расслоения общества по интеллектуальным способностям, отметив, что подобная дифференциация и так всегда существовала в истории человечества.
https://1prime.ru/20260212/shkoly-867413501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/38/841503858_383:0:1884:1126_1920x0_80_0_0_46a5a391cd05e89c3ebab35fd4bd8d06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , ран, россия
Технологии, Общество , РАН, РОССИЯ
В ИМЭМО РАН объяснили, почему роль человека с развитием ИИ не уменьшится
Эксперт Ромашкина: роль человека в новом мире с ИИ не уменьшится
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не уменьшит роль человека, поскольку именно люди вносят все базовые данные для обучения ИИ, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Необходимо помнить, что ИИ основывается всегда на том, что заложено в него человеком. В любой сфере все базовые данные, массивы информации, логические цепочки и программы обучения пишут и закладывают именно люди. Поэтому роль человека в этом новом мире с ИИ никак не уменьшается, а, наоборот, приобретает все большую значимость", - сказала Ромашкина.
При этом эксперт обратила внимание на возможное будущее увеличение расслоения общества по интеллектуальным способностям, отметив, что подобная дифференциация и так всегда существовала в истории человечества.
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ