Бельгия планирует закупить одиннадцать истребителей F-35 в 2026 году

2026-02-15T15:49+0300

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Бельгия планирует в 2026 году заключить сделку с американской оборонной компанией Lockheed Martin на закупку еще одиннадцати истребителей F-35, сообщает портал Breaking Defence со ссылкой на главу минобороны Бельгии Тео Франкена. В материале говорится, что Франкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой Lockheed Martin Джимом Тайклетом. "Брюссель активно добивается ведения значительных объемов производственных работ местной промышленностью в рамках переговоров... о потенциальной сделке, покрывающей одиннадцать дополнительных истребителей пятого поколения F-35A... Контракт на дополнительный заказ самолетов-невидимок будет подписан "в этом году", - утверждается в публикации. Франкен отметил, что истребители "должны производиться на авиабазе Камери", которая располагается на севере Италии. По его словам, F-35 нужно сделать "как можно более европейскими". Бельгия в 2018 году подписала контракт на закупку 34 истребителей пятого поколения F-35 на общую сумму 3,6 млрд евро.

