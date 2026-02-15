В Италии усилили патрули для борьбы с диверсиями на железных дорогах

https://1prime.ru/20260215/italiya-867502459.html

РИМ, 15 фев - ПРАЙМ. МВД Италии усилило меры безопасности на железнодорожной сети страны на фоне серии диверсий, предположительно, связанных с анархистскими группами, сообщает газета Repubblica. Департамент общественной безопасности ведомства разработал план противодействия нападениям, предусматривающий активизацию антитеррористических подразделений и расширение патрулирования технических узлов и участков, менее охваченных системами видеонаблюдения. "Это поистине титаническая задача, учитывая практически полную невозможность обеспечения эффективного наблюдения на 16 тысячах километров итальянских железнодорожных путей", - говорится в статье. Как пишет газета, диверсии совершаются преимущественно в сельской местности, вдали от станций и объектов высокоскоростных линий, которые находятся под постоянным контролем правоохранительных органов. Способ действий во всех случаях схож: вскрываются люки кабельных каналов, повреждаются кабели, используются воспламеняющиеся жидкости. Это дает возможность предположить, что за всеми диверсиями стоит единая структура. Расследованием серии диверсией за последнюю неделю занимаются подразделения по борьбе с терроризмом. Специалисты усилили мониторинг интернет-платформ, наиболее часто используемых анархистскими кругами, "в попытке перехватить передвижения и коммуникации тех, кто применяет тактику внезапных нападений, используя уязвимости и выявляя стратегические точки для нанесения максимального ущерба с минимальным риском", пишет Repubblica. Тем временем следователи сравнивают пять инцидентов, произошедших за последние две недели, и "восстанавливают любые связи между ними", отмечает издание. В Италии в последние две недели произошла серия перебоев в железнодорожном движении, предположительно, вызванных диверсиями. Накануне на вокзалах главных городов Италии отмечались отмены и многочасовые опоздания на всех участках от Турина до Салерно. В ночь на среду неизвестные подожгли железнодорожную линию Лекко - Тирано на севере Италии, ведущую к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. Несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи и Пезаро в области Эмилия-Романья на следующий день после открытия Олимпиады. Ответственность за диверсии на железной дороге в Италии взяли на себя анархисты

