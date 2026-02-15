Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/kallas-867511399.html
Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки
Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки - 15.02.2026, ПРАЙМ
Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки
Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, решила обратиться к образам из киновселенной Marvel. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T23:36+0300
2026-02-15T23:36+0300
мюнхен
европа
люксембург
кая каллас
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, решила обратиться к образам из киновселенной Marvel."Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены", — заявила она.По словам политика, выбор Европы заключается в обеспечении собственной безопасности, защите соседей и выстраивании партнерства по всему миру.В своей речи Каллас фактически обыграла известную фразу "Мстители, общий сбор!", которую связывают с персонажем Marvel Стивом Роджерсом, известным как Капитан Америка.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии стало сознательной провокацией.В конце ноября газета Politico сообщала, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии за кулисами выступает в роли "плохого полицейского" по отношению к странам ЕС.
https://1prime.ru/20260215/ukraina-867510976.html
https://1prime.ru/20260215/svo-867510699.html
мюнхен
европа
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мюнхен, европа, люксембург, кая каллас, politico, ес
Мюнхен, ЕВРОПА, ЛЮКСЕМБУРГ, Кая Каллас, Politico, ЕС
23:36 15.02.2026
 
Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки

Каллас сравнила ЕС со вселенной Marvel и призвала к сбору героев

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, решила обратиться к образам из киновселенной Marvel.
"Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены", — заявила она.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Сийярто выступил с предупреждением для Украины после Мюнхена
Вчера, 23:26
По словам политика, выбор Европы заключается в обеспечении собственной безопасности, защите соседей и выстраивании партнерства по всему миру.
В своей речи Каллас фактически обыграла известную фразу "Мстители, общий сбор!", которую связывают с персонажем Marvel Стивом Роджерсом, известным как Капитан Америка.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии стало сознательной провокацией.
В конце ноября газета Politico сообщала, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии за кулисами выступает в роли "плохого полицейского" по отношению к странам ЕС.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
Вчера, 23:22
 
МюнхенЕВРОПАЛЮКСЕМБУРГКая КалласPoliticoЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала