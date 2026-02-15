https://1prime.ru/20260215/kallas-867511399.html

Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки

Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки - 15.02.2026, ПРАЙМ

Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки

Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, решила обратиться к образам из киновселенной Marvel. | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T23:36+0300

2026-02-15T23:36+0300

2026-02-15T23:36+0300

мюнхен

европа

люксембург

кая каллас

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, решила обратиться к образам из киновселенной Marvel."Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены", — заявила она.По словам политика, выбор Европы заключается в обеспечении собственной безопасности, защите соседей и выстраивании партнерства по всему миру.В своей речи Каллас фактически обыграла известную фразу "Мстители, общий сбор!", которую связывают с персонажем Marvel Стивом Роджерсом, известным как Капитан Америка.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии стало сознательной провокацией.В конце ноября газета Politico сообщала, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии за кулисами выступает в роли "плохого полицейского" по отношению к странам ЕС.

https://1prime.ru/20260215/ukraina-867510976.html

https://1prime.ru/20260215/svo-867510699.html

мюнхен

европа

люксембург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мюнхен, европа, люксембург, кая каллас, politico, ес