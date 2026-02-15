https://1prime.ru/20260215/kallas-867511399.html
Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, решила обратиться к образам из киновселенной Marvel."Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены", — заявила она.По словам политика, выбор Европы заключается в обеспечении собственной безопасности, защите соседей и выстраивании партнерства по всему миру.В своей речи Каллас фактически обыграла известную фразу "Мстители, общий сбор!", которую связывают с персонажем Marvel Стивом Роджерсом, известным как Капитан Америка.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии стало сознательной провокацией.В конце ноября газета Politico сообщала, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии за кулисами выступает в роли "плохого полицейского" по отношению к странам ЕС.
