Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/kallas-867511856.html
"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского
"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского
Глава евродипломатии Кая Каллас не стала обозначать конкретные сроки вступления Украины в ЕС после соответствующего требования Владимира Зеленского, сообщает... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T23:43+0300
2026-02-15T23:43+0300
мировая экономика
украина
венгрия
киев
общество
владимир зеленский
кая каллас
politico
reuters
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас не стала обозначать конкретные сроки вступления Украины в ЕС после соответствующего требования Владимира Зеленского, сообщает Reuters."У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", — заявила она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.По словам Каллас, Киеву предстоит проделать значительный объем работы, прежде чем он сможет стать членом союза.В субботу Зеленский вновь подчеркнул, что ожидает четких сроков предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, предусматривающий частичное членство Украины уже в 2027 году. Предполагается преодоление вето Венгрии с расчетом на возможное поражение Орбана на выборах в апреле.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию, стремясь привести к власти оппозицию, которая поддержит финансирование украинских властей и ускорит вступление Украины в ЕС. После этого посол Украины был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.В конце января Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал такой сценарий невозможным. Его позицию поддержал канцлер Австрии Кристиан Штокер. Орбан, в свою очередь, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не появится парламент, который одобрил бы вступление Украины в ЕС.
https://1prime.ru/20260215/kallas-867511399.html
https://1prime.ru/20260215/korruptsiya-867511691.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, венгрия, киев, общество , владимир зеленский, кая каллас, politico, reuters, ес, петер сийярто
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Общество , Владимир Зеленский, Кая Каллас, Politico, Reuters, ЕС, Петер Сийярто
23:43 15.02.2026
 
"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского

Каллас не стала называть дату вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас не стала обозначать конкретные сроки вступления Украины в ЕС после соответствующего требования Владимира Зеленского, сообщает Reuters.
"У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", — заявила она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Каллас на конференции в Мюнхене примерила образ Капитана Америки
Вчера, 23:36
По словам Каллас, Киеву предстоит проделать значительный объем работы, прежде чем он сможет стать членом союза.
В субботу Зеленский вновь подчеркнул, что ожидает четких сроков предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, предусматривающий частичное членство Украины уже в 2027 году. Предполагается преодоление вето Венгрии с расчетом на возможное поражение Орбана на выборах в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию, стремясь привести к власти оппозицию, которая поддержит финансирование украинских властей и ускорит вступление Украины в ЕС. После этого посол Украины был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал такой сценарий невозможным. Его позицию поддержал канцлер Австрии Кристиан Штокер. Орбан, в свою очередь, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не появится парламент, который одобрил бы вступление Украины в ЕС.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"Это вирус". В Германии запаниковали из-за ситуации на Украине
Вчера, 23:41
 
Мировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯКиевОбществоВладимир ЗеленскийКая КалласPoliticoReutersЕСПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала