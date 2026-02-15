https://1prime.ru/20260215/kallas-867511856.html
"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас не стала обозначать конкретные сроки вступления Украины в ЕС после соответствующего требования Владимира Зеленского, сообщает Reuters."У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", — заявила она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.По словам Каллас, Киеву предстоит проделать значительный объем работы, прежде чем он сможет стать членом союза.В субботу Зеленский вновь подчеркнул, что ожидает четких сроков предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, предусматривающий частичное членство Украины уже в 2027 году. Предполагается преодоление вето Венгрии с расчетом на возможное поражение Орбана на выборах в апреле.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию, стремясь привести к власти оппозицию, которая поддержит финансирование украинских властей и ускорит вступление Украины в ЕС. После этого посол Украины был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.В конце января Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал такой сценарий невозможным. Его позицию поддержал канцлер Австрии Кристиан Штокер. Орбан, в свою очередь, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не появится парламент, который одобрил бы вступление Украины в ЕС.
