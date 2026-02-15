https://1prime.ru/20260215/kallas-867511856.html

"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского

"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Не готовы". Каллас ответила на требование Зеленского

Глава евродипломатии Кая Каллас не стала обозначать конкретные сроки вступления Украины в ЕС после соответствующего требования Владимира Зеленского, сообщает... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T23:43+0300

2026-02-15T23:43+0300

2026-02-15T23:43+0300

мировая экономика

украина

венгрия

киев

общество

владимир зеленский

кая каллас

politico

reuters

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас не стала обозначать конкретные сроки вступления Украины в ЕС после соответствующего требования Владимира Зеленского, сообщает Reuters."У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", — заявила она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.По словам Каллас, Киеву предстоит проделать значительный объем работы, прежде чем он сможет стать членом союза.В субботу Зеленский вновь подчеркнул, что ожидает четких сроков предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее писала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, предусматривающий частичное членство Украины уже в 2027 году. Предполагается преодоление вето Венгрии с расчетом на возможное поражение Орбана на выборах в апреле.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию, стремясь привести к власти оппозицию, которая поддержит финансирование украинских властей и ускорит вступление Украины в ЕС. После этого посол Украины был вызван в МИД Венгрии, а на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.В конце января Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал такой сценарий невозможным. Его позицию поддержал канцлер Австрии Кристиан Штокер. Орбан, в свою очередь, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не появится парламент, который одобрил бы вступление Украины в ЕС.

https://1prime.ru/20260215/kallas-867511399.html

https://1prime.ru/20260215/korruptsiya-867511691.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, венгрия, киев, общество , владимир зеленский, кая каллас, politico, reuters, ес, петер сийярто