В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде
В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде
Появление в последнее время экзотических цветных сортов картофеля является данью моде, но они тоже имеют право на существование, заявил в интервью РИА Новости... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T11:33+0300
2026-02-15T11:33+0300
общество
белоруссия
МИНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Появление в последнее время экзотических цветных сортов картофеля является данью моде, но они тоже имеют право на существование, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. "Это мода. Но такие сорта тоже имеют право на существование", - сказал он. Селекционер считает, что доля такого картофеля на рынке вряд ли достигнет 1%. "Это на любителя, экзотика. Причем есть сорта, с которых после варки окраска уходит, а есть те, у которых окраска остается. Но почему бы и нет, почему бы не разнообразить?" - отметил Маханько. Картофелевод рассказал, что в Белоруссии до 1991 года не было сортов картофеля с красной кожурой, культивировались сорта с желтой кожурой и белой мякотью. "Постепенно популярность завоевывала желтая мякоть. Теперь где-то процентов уже, наверное, под 90 люди предпочитают желтую мякоть. И желтую кожуру частично кто-то любит, и красную кожуру. В Российской Федерации всегда было раньше 50 на 50 - желтая и красная. Но теперь предпочтение в силу того, что основная продажа идет через торговые сети, в основном отдается желтой. Крупные города однозначно сейчас предпочитают желтую кожуру и у нас, и в крупных городах России", - сказал селекционер. Говоря о предпочтениях населения в пользу отечественных или импортных сортов картофеля, гендиректор профильного научно-практического центра отметил, что люди склонны к экспериментам. "Чем больше есть возможность попробовать сортов, тем больше они будут пробовать. Кто-то останавливается на каком-то из отечественных или импортных, кто-то возвращается к отечественным. Но, тем не менее, большинство населения выращивает отечественные сорта", - сообщил Маханько. Он рассказал и о личных преференциях. "У меня был и остается любимым сортом "Бриз". Я не люблю картофель, который очень сильно разваривается", - сказал селекционер.
белоруссия
2026
Новости
ru-RU
1920
1920
true
общество , белоруссия
Общество , БЕЛОРУССИЯ
11:33 15.02.2026
 
В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде

Селекционер Маханько: экзотические цветные сорта картофеля — дань моде

МИНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Появление в последнее время экзотических цветных сортов картофеля является данью моде, но они тоже имеют право на существование, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.
"Это мода. Но такие сорта тоже имеют право на существование", - сказал он.
Селекционер считает, что доля такого картофеля на рынке вряд ли достигнет 1%.
"Это на любителя, экзотика. Причем есть сорта, с которых после варки окраска уходит, а есть те, у которых окраска остается. Но почему бы и нет, почему бы не разнообразить?" - отметил Маханько.
Картофелевод рассказал, что в Белоруссии до 1991 года не было сортов картофеля с красной кожурой, культивировались сорта с желтой кожурой и белой мякотью.
"Постепенно популярность завоевывала желтая мякоть. Теперь где-то процентов уже, наверное, под 90 люди предпочитают желтую мякоть. И желтую кожуру частично кто-то любит, и красную кожуру. В Российской Федерации всегда было раньше 50 на 50 - желтая и красная. Но теперь предпочтение в силу того, что основная продажа идет через торговые сети, в основном отдается желтой. Крупные города однозначно сейчас предпочитают желтую кожуру и у нас, и в крупных городах России", - сказал селекционер.
Говоря о предпочтениях населения в пользу отечественных или импортных сортов картофеля, гендиректор профильного научно-практического центра отметил, что люди склонны к экспериментам.
"Чем больше есть возможность попробовать сортов, тем больше они будут пробовать. Кто-то останавливается на каком-то из отечественных или импортных, кто-то возвращается к отечественным. Но, тем не менее, большинство населения выращивает отечественные сорта", - сообщил Маханько.
Он рассказал и о личных преференциях.
"У меня был и остается любимым сортом "Бриз". Я не люблю картофель, который очень сильно разваривается", - сказал селекционер.
