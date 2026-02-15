https://1prime.ru/20260215/kartofel-867494427.html

В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде

В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде

2026-02-15T11:33+0300

МИНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Появление в последнее время экзотических цветных сортов картофеля является данью моде, но они тоже имеют право на существование, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. "Это мода. Но такие сорта тоже имеют право на существование", - сказал он. Селекционер считает, что доля такого картофеля на рынке вряд ли достигнет 1%. "Это на любителя, экзотика. Причем есть сорта, с которых после варки окраска уходит, а есть те, у которых окраска остается. Но почему бы и нет, почему бы не разнообразить?" - отметил Маханько. Картофелевод рассказал, что в Белоруссии до 1991 года не было сортов картофеля с красной кожурой, культивировались сорта с желтой кожурой и белой мякотью. "Постепенно популярность завоевывала желтая мякоть. Теперь где-то процентов уже, наверное, под 90 люди предпочитают желтую мякоть. И желтую кожуру частично кто-то любит, и красную кожуру. В Российской Федерации всегда было раньше 50 на 50 - желтая и красная. Но теперь предпочтение в силу того, что основная продажа идет через торговые сети, в основном отдается желтой. Крупные города однозначно сейчас предпочитают желтую кожуру и у нас, и в крупных городах России", - сказал селекционер. Говоря о предпочтениях населения в пользу отечественных или импортных сортов картофеля, гендиректор профильного научно-практического центра отметил, что люди склонны к экспериментам. "Чем больше есть возможность попробовать сортов, тем больше они будут пробовать. Кто-то останавливается на каком-то из отечественных или импортных, кто-то возвращается к отечественным. Но, тем не менее, большинство населения выращивает отечественные сорта", - сообщил Маханько. Он рассказал и о личных преференциях. "У меня был и остается любимым сортом "Бриз". Я не люблю картофель, который очень сильно разваривается", - сказал селекционер.

