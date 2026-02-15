https://1prime.ru/20260215/kiev-867492165.html
Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, пишет FT
Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, пишет FT - 15.02.2026, ПРАЙМ
Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, пишет FT
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью. | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью. "Кличко заявил FT, что... Киев находится на грани катастрофы", - пишет издание. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
