Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, пишет FT

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью. "Кличко заявил FT, что... Киев находится на грани катастрофы", - пишет издание. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.

