Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, пишет FT - 15.02.2026
Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, пишет FT
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью. | 15.02.2026, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
киев
виталий кличко
financial times
украина
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью. "Кличко заявил FT, что... Киев находится на грани катастрофы", - пишет издание. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
киев
украина
Новости
общество, мировая экономика, киев, виталий кличко, financial times, украина
Общество , Мировая экономика, Киев, Виталий Кличко, Financial Times, УКРАИНА
09:43 15.02.2026
 
Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, пишет FT

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью.
"Кличко заявил FT, что... Киев находится на грани катастрофы", - пишет издание.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине
