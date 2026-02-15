Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс Сирии получил приглашение на транспортную конференцию в Петербурге - 15.02.2026, ПРАЙМ
Минтранс Сирии получил приглашение на транспортную конференцию в Петербурге
Минтранс Сирии получил приглашение на транспортную конференцию в Петербурге - 15.02.2026, ПРАЙМ
Минтранс Сирии получил приглашение на транспортную конференцию в Петербурге
Министерство транспорта Сирии в воскресенье сообщило, что получило официальное приглашение от российской стороны принять участие в первой конференции по... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T14:41+0300
2026-02-15T14:41+0300
бизнес
сирия
рф
санкт-петербург
игорь левитин
ирек файзуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/50/764515035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_23b5ff18423f7f5768c42bcf84abfd7f.jpg
БЕЙРУТ, 15 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта Сирии в воскресенье сообщило, что получило официальное приглашение от российской стороны принять участие в первой конференции по транспорту и логистике, которая должна состояться в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. Министр транспорта Сирии Яаруб Бадр в воскресенье встретился с заместителем главы Минтранса РФ Дмитрием Зверевым на полях Второй конференции министров транспорта и связи Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле. "Во время встречи министр Бадр получил приглашение принять участие в первой конференции по транспорту и логистике, которая запланирована в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля 2026 года", - говорится в заявлении в Telegram-канале сирийского министерства транспорта. Согласно сообщению министерства, на встрече в Стамбуле стороны обсудили исследования, относящиеся к потребностям "Сирийской железнодорожной корпорации" в подвижном составе, материалах и механизмах обслуживания, а также проект меморандума о взаимопонимании между министерствами транспорта. Согласно коммюнике, российская сторона предложила рассмотреть возможность подписания меморандума во время конференции в России. Сирийский министр транспорта 4 февраля обсудил в Дамаске с советником президента РФ Игорем Левитиным, министром ЖКХ и строительства РФ Иреком Файзуллиным и сопровождавшей их делегацией нынешнее состояние железнодорожной сети Сирии и перспективы ее развития.
сирия
рф
санкт-петербург
бизнес, сирия, рф, санкт-петербург, игорь левитин, ирек файзуллин
Бизнес, СИРИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Игорь Левитин, Ирек Файзуллин
14:41 15.02.2026
 
Минтранс Сирии получил приглашение на транспортную конференцию в Петербурге

Минтранс Сирии получил приглашение на конференцию по транспорту и логистике в Петербурге

© fotolia.com / ZerrinФлаг Сирии
Флаг Сирии - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Флаг Сирии. Архивное фото
© fotolia.com / Zerrin
БЕЙРУТ, 15 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта Сирии в воскресенье сообщило, что получило официальное приглашение от российской стороны принять участие в первой конференции по транспорту и логистике, которая должна состояться в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля.
Министр транспорта Сирии Яаруб Бадр в воскресенье встретился с заместителем главы Минтранса РФ Дмитрием Зверевым на полях Второй конференции министров транспорта и связи Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.
Флажки России и Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Более 250 российских компаний принимут участие в выставке в Эр-Рияде
8 февраля, 11:52
"Во время встречи министр Бадр получил приглашение принять участие в первой конференции по транспорту и логистике, которая запланирована в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля 2026 года", - говорится в заявлении в Telegram-канале сирийского министерства транспорта.
Согласно сообщению министерства, на встрече в Стамбуле стороны обсудили исследования, относящиеся к потребностям "Сирийской железнодорожной корпорации" в подвижном составе, материалах и механизмах обслуживания, а также проект меморандума о взаимопонимании между министерствами транспорта. Согласно коммюнике, российская сторона предложила рассмотреть возможность подписания меморандума во время конференции в России.
Сирийский министр транспорта 4 февраля обсудил в Дамаске с советником президента РФ Игорем Левитиным, министром ЖКХ и строительства РФ Иреком Файзуллиным и сопровождавшей их делегацией нынешнее состояние железнодорожной сети Сирии и перспективы ее развития.
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Орешкин предложил провести выставку индийских товаров в России
4 декабря 2025, 13:17
 
БизнесСИРИЯРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИгорь ЛевитинИрек Файзуллин
 
 
