Минтранс Сирии получил приглашение на транспортную конференцию в Петербурге

2026-02-15T14:41+0300

БЕЙРУТ, 15 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта Сирии в воскресенье сообщило, что получило официальное приглашение от российской стороны принять участие в первой конференции по транспорту и логистике, которая должна состояться в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. Министр транспорта Сирии Яаруб Бадр в воскресенье встретился с заместителем главы Минтранса РФ Дмитрием Зверевым на полях Второй конференции министров транспорта и связи Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле. "Во время встречи министр Бадр получил приглашение принять участие в первой конференции по транспорту и логистике, которая запланирована в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля 2026 года", - говорится в заявлении в Telegram-канале сирийского министерства транспорта. Согласно сообщению министерства, на встрече в Стамбуле стороны обсудили исследования, относящиеся к потребностям "Сирийской железнодорожной корпорации" в подвижном составе, материалах и механизмах обслуживания, а также проект меморандума о взаимопонимании между министерствами транспорта. Согласно коммюнике, российская сторона предложила рассмотреть возможность подписания меморандума во время конференции в России. Сирийский министр транспорта 4 февраля обсудил в Дамаске с советником президента РФ Игорем Левитиным, министром ЖКХ и строительства РФ Иреком Файзуллиным и сопровождавшей их делегацией нынешнее состояние железнодорожной сети Сирии и перспективы ее развития.

