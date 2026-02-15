https://1prime.ru/20260215/konferentsiya-867502955.html

Мюнхенская конференция по безопасности завершила работу

политика

германия

йенс столтенберг

ес

нато

МЮНХЕН, 15 фев - ПРАЙМ. Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля в баварской столице Германии, завершила свою работу. "Мы увидели (в ходе конференции - ред.)… гораздо большую решимость европейцев удерживать рубежи, защищать то, что, по нашему мнению, является, по сути, европейскими ценностями", - сказал, закрывая конференцию, ее председатель Вольфганг Ишингер. По словам председателя конференции, европейцы готовы взять на себя большую долю коллективной ответственности за сохранение мира и предотвращение конфликтов. "Я думаю, что сейчас нам (ЕС - ред.) нужно нечто большее, чем просто очередная серия выступлений. Я думаю, что сейчас нам нужен план, действие, это ответ на то, что именно мы, европейцы, готовимся делать, и если да, то когда и как", - подчеркнул Ишингер. Он также сообщил, что следующим председателем Мюнхенской конференции станет бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них - лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь США Марко Рубио.

германия

2026

