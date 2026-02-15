Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мюнхенская конференция по безопасности завершила работу - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260215/konferentsiya-867502955.html
Мюнхенская конференция по безопасности завершила работу
Мюнхенская конференция по безопасности завершила работу - 15.02.2026, ПРАЙМ
Мюнхенская конференция по безопасности завершила работу
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля в баварской столице Германии, завершила свою работу. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T16:43+0300
2026-02-15T16:43+0300
политика
германия
йенс столтенберг
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867502320_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_2f702210be2434db834619d7bbd83c8c.jpg
МЮНХЕН, 15 фев - ПРАЙМ. Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля в баварской столице Германии, завершила свою работу. "Мы увидели (в ходе конференции - ред.)… гораздо большую решимость европейцев удерживать рубежи, защищать то, что, по нашему мнению, является, по сути, европейскими ценностями", - сказал, закрывая конференцию, ее председатель Вольфганг Ишингер. По словам председателя конференции, европейцы готовы взять на себя большую долю коллективной ответственности за сохранение мира и предотвращение конфликтов. "Я думаю, что сейчас нам (ЕС - ред.) нужно нечто большее, чем просто очередная серия выступлений. Я думаю, что сейчас нам нужен план, действие, это ответ на то, что именно мы, европейцы, готовимся делать, и если да, то когда и как", - подчеркнул Ишингер. Он также сообщил, что следующим председателем Мюнхенской конференции станет бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них - лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь США Марко Рубио.
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867489001.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867502320_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_73b5de68c1e9bffe1f7f55e7c77281db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, йенс столтенберг, ес, нато
Политика, ГЕРМАНИЯ, Йенс Столтенберг, ЕС, НАТО
16:43 15.02.2026
 
Мюнхенская конференция по безопасности завершила работу

Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности завершилась

© РИА Новости . Эдуард Песов | Перейти в медиабанкУчастники Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Участники Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Участники Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЮНХЕН, 15 фев - ПРАЙМ. Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля в баварской столице Германии, завершила свою работу.
"Мы увидели (в ходе конференции - ред.)… гораздо большую решимость европейцев удерживать рубежи, защищать то, что, по нашему мнению, является, по сути, европейскими ценностями", - сказал, закрывая конференцию, ее председатель Вольфганг Ишингер.
По словам председателя конференции, европейцы готовы взять на себя большую долю коллективной ответственности за сохранение мира и предотвращение конфликтов.
"Я думаю, что сейчас нам (ЕС - ред.) нужно нечто большее, чем просто очередная серия выступлений. Я думаю, что сейчас нам нужен план, действие, это ответ на то, что именно мы, европейцы, готовимся делать, и если да, то когда и как", - подчеркнул Ишингер.
Он также сообщил, что следующим председателем Мюнхенской конференции станет бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
В этом году мероприятие посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них - лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь США Марко Рубио.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене
07:28
 
ПолитикаГЕРМАНИЯЙенс СтолтенбергЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала