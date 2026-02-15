"Это вирус". В Германии запаниковали из-за ситуации на Украине
BZ: конфликт с Россией привел к появлению новых коррупционных схем на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Череда коррупционных скандалов на Украине усилила ощущение, что на фоне конфликта с Россией там сформировались новые коррупционные механизмы, пишет Berliner Zeitung.
"Украина ослаблена внутренней проблемой <…>. Это не связано с Россией, это не имеет ничего общего с возвращением Дональда Трампа или с порой нерешительной, с точки зрения Украины, помощью со стороны Европы. Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины: коррупция", — говорится в публикации.
Отмечается, что наиболее уязвимыми для злоупотреблений остаются сферы, связанные с боевыми действиями, поскольку именно туда направляются значительные государственные средства и помощь зарубежных партнеров.
В материале подчеркивается, что для западных доноров это стало серьезной структурной проблемой.
"В Брюсселе и Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что они годами финансируют бездонную яму. С февраля 2022 года ЕС и его государства-члены мобилизовали для Украины около 193 миллиардов евро помощи", — отмечает издание.
В последние месяцы на Украине усилилась внутренняя политическая борьба на фоне коррупционных расследований. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады, предлагавшего незаконное вознаграждение депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко, выступая в парламенте, обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
Ранее, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Этому предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого назывался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.