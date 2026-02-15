https://1prime.ru/20260215/korruptsiya-867511691.html

"Это вирус". В Германии запаниковали из-за ситуации на Украине

"Это вирус". В Германии запаниковали из-за ситуации на Украине - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Это вирус". В Германии запаниковали из-за ситуации на Украине

Череда коррупционных скандалов на Украине усилила ощущение, что на фоне конфликта с Россией там сформировались новые коррупционные механизмы, пишет Berliner... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T23:41+0300

2026-02-15T23:41+0300

2026-02-15T23:41+0300

мировая экономика

украина

германия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

набу

ес

давид арахамия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Череда коррупционных скандалов на Украине усилила ощущение, что на фоне конфликта с Россией там сформировались новые коррупционные механизмы, пишет Berliner Zeitung."Украина ослаблена внутренней проблемой <…>. Это не связано с Россией, это не имеет ничего общего с возвращением Дональда Трампа или с порой нерешительной, с точки зрения Украины, помощью со стороны Европы. Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины: коррупция", — говорится в публикации.Отмечается, что наиболее уязвимыми для злоупотреблений остаются сферы, связанные с боевыми действиями, поскольку именно туда направляются значительные государственные средства и помощь зарубежных партнеров.В материале подчеркивается, что для западных доноров это стало серьезной структурной проблемой."В Брюсселе и Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что они годами финансируют бездонную яму. С февраля 2022 года ЕС и его государства-члены мобилизовали для Украины около 193 миллиардов евро помощи", — отмечает издание.В последние месяцы на Украине усилилась внутренняя политическая борьба на фоне коррупционных расследований. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады, предлагавшего незаконное вознаграждение депутатам за голосование по законопроектам. Позднее издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подозреваются в коррупции.После этого экс-премьер Тимошенко, выступая в парламенте, обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.Ранее, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Этому предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого назывался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.

https://1prime.ru/20260215/vengriya-867511543.html

https://1prime.ru/20260215/kallas-867511399.html

украина

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, германия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, набу, ес, давид арахамия