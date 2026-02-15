https://1prime.ru/20260215/kravtsov-867496399.html

Кравцов отметил важность интеграции методик "Артека" в общее образование

2026-02-15T12:43+0300

россия

общество

сергей кравцов

образование

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о важности интеграции уникальных методик международного детского центра "Артек" в общероссийское образовательное пространство. "Перед нами стоят задачи дальнейшего укрепления позиций "Артека" как флагмана детского отдыха и образовательной среды, интеграции его уникальных методик в общероссийское образовательное пространство", - говорится в приветствии Кравцова к участникам расширенного совещания, посвящённого итогам работы детского центра за 2025 год. Кравцов также отметил историческую роль "Артека" и поблагодарил коллектив за преданность делу. "Труд каждого, любовь к детям являются прочным фундаментом успеха "Артека", - подчеркнул министр.

2026

