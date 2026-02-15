Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о важности интеграции уникальных методик международного детского центра "Артек" в общероссийское образовательное пространство. "Перед нами стоят задачи дальнейшего укрепления позиций "Артека" как флагмана детского отдыха и образовательной среды, интеграции его уникальных методик в общероссийское образовательное пространство", - говорится в приветствии Кравцова к участникам расширенного совещания, посвящённого итогам работы детского центра за 2025 год. Кравцов также отметил историческую роль "Артека" и поблагодарил коллектив за преданность делу. "Труд каждого, любовь к детям являются прочным фундаментом успеха "Артека", - подчеркнул министр.
12:43 15.02.2026
 
Кравцов отметил важность интеграции методик "Артека" в общее образование

Кравцов: важно интегрировать уникальные методики "Артека" в общероссийское пространство

© РИА Новости . Григорий Сысоев
ВЭФ-2025. Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
ВЭФ-2025. Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о важности интеграции уникальных методик международного детского центра "Артек" в общероссийское образовательное пространство.
"Перед нами стоят задачи дальнейшего укрепления позиций "Артека" как флагмана детского отдыха и образовательной среды, интеграции его уникальных методик в общероссийское образовательное пространство", - говорится в приветствии Кравцова к участникам расширенного совещания, посвящённого итогам работы детского центра за 2025 год.
Кравцов также отметил историческую роль "Артека" и поблагодарил коллектив за преданность делу.
"Труд каждого, любовь к детям являются прочным фундаментом успеха "Артека", - подчеркнул министр.
