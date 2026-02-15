Кубинцы не обсуждают возможность военного вторжения США, заявил туроператор

https://1prime.ru/20260215/kuba-867497459.html

МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Кубинцы не обсуждают возможность военного вторжения США, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO на Кубе Александр Карпецкий. "По крайней мере, из моих знакомых никто не рассматривает такую возможность даже теоретически", - сказал Карпецкий, отвечая на вопрос о восприятии кубинцами возможности нападения США. Руководитель кубинского туроператора подчеркнул, что его компания взаимодействует с различными государственными структурами Кубы, в том числе военными, и контакты в этих организациях говорят о готовности дать отпор противнику. "Кубинцы в этом смысле очень патриотичные, будут стоять до конца, запасов оружия у них очень много, и оно добивает до Флориды", - отметил собеседник агентства. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы.

