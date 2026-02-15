https://1prime.ru/20260215/lidery-867487978.html

Названы главные импортеры цикория в мире

экономика

мировая экономика

великобритания

сша

нидерланды

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867487978.jpg?1771129488

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия, Великобритания, США, Нидерланды и Германия по итогам 2024 года стали лидерами мирового импорта цикория, заняв две трети рынка, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Суммарный объем мирового импорта корней цикория по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составил 9,5 тысячи тонн. Самую большую долю в этом объеме (15,6%) заняла Россия, купившая 1,5 тысячи тонн цикория. В пятерку также вошли Великобритания, купившая 1,3 тысячи тонн (14% в общем объеме), США - 1,2 тысячи (12,4%), Нидерланды - 1,02 тысячи тонн (10,8%) и Германия - 834 тонны (8,8%). Крупнейшими производителями цикория в свою очередь стали Украина (6,2 тысячи тонн), Филиппины (5,1 тысячи тонн), ЮАР (4,4 тысячи), Сербия (3,5 тысячи) и Казахстан (2,8 тысячи тонн). Россия расположилась на 11-м месте с производством в 15,1 тонны.

2026

