Россия выращивает почти четверть всей малины в мире
Россия выращивает почти четверть всей малины в мире
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Почти каждая четвертая произведенная в мире тонна малины в 2024 году была российской, выяснило РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Суммарный объем производства малины в мире в 2024 году (более свежие данные пока не опубликованы) достиг 920,4 тысячи тонн. Из них 213,8 тысячи тонн, или 23,2%, пришлись на Россию. Кроме того, крупным мировым производителем малины стала Мексика, вырастившая 175,5 тысяч тонн ягод - 19,1% от мирового объема. Следом с большим отрывом расположились Сербия - 94,03 тысячи тонн (10,2%), США - 82,1 тысячи (8,9%), Польша - 76,9 тысячи (8,4%) и Марокко - 61,6 тысячи тонн (6,7%). Также в число достаточно крупных производителей вошли Украина (33,6 тысячи тонн), Португалия (33,4 тысячи тонн) и Испания (30,2 тысячи) с долей на мировом рынке от 3,2% до 3,7%. При этом больше всего малины на экспорт в 2024 году отправляли Марокко (64,7 тысячи тонн), Испания (61 тысяча тонн), США (44,4 тысячи), Португалия (28,2 тысячи) и Нидерланды (15,2 тысячи тонн).
