https://1prime.ru/20260215/malina-867494100.html

Россия выращивает почти четверть всей малины в мире

Россия выращивает почти четверть всей малины в мире - 15.02.2026, ПРАЙМ

Россия выращивает почти четверть всей малины в мире

Почти каждая четвертая произведенная в мире тонна малины в 2024 году была российской, выяснило РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T11:16+0300

2026-02-15T11:16+0300

2026-02-15T11:16+0300

экономика

россия

сша

марокко

португалия

оон

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76452/17/764521714_0:73:1500:917_1920x0_80_0_0_cc9c50c4dce55cb29022e076c2545f1e.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Почти каждая четвертая произведенная в мире тонна малины в 2024 году была российской, выяснило РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Суммарный объем производства малины в мире в 2024 году (более свежие данные пока не опубликованы) достиг 920,4 тысячи тонн. Из них 213,8 тысячи тонн, или 23,2%, пришлись на Россию. Кроме того, крупным мировым производителем малины стала Мексика, вырастившая 175,5 тысяч тонн ягод - 19,1% от мирового объема. Следом с большим отрывом расположились Сербия - 94,03 тысячи тонн (10,2%), США - 82,1 тысячи (8,9%), Польша - 76,9 тысячи (8,4%) и Марокко - 61,6 тысячи тонн (6,7%). Также в число достаточно крупных производителей вошли Украина (33,6 тысячи тонн), Португалия (33,4 тысячи тонн) и Испания (30,2 тысячи) с долей на мировом рынке от 3,2% до 3,7%. При этом больше всего малины на экспорт в 2024 году отправляли Марокко (64,7 тысячи тонн), Испания (61 тысяча тонн), США (44,4 тысячи), Португалия (28,2 тысячи) и Нидерланды (15,2 тысячи тонн).

https://1prime.ru/20260214/frukty-867472391.html

https://1prime.ru/20260214/ikra-867472120.html

сша

марокко

португалия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, марокко, португалия, оон, бизнес