Названы самые популярные рецепты блинов у россиян
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян традиционно предпочитают классические блины, при этом интересны рецепты таких блюд для диабетиков и овсяных блинов, рассказали РИА Новости аналитики медиаплатформы Food.ru и торговой сети "Пятерочка". "Семь из десяти самых популярных рецептов, которые ищут пользователи, - классические блины: тонкие, кружевные или с дырочками. Россияне интересовались ими в 83% случаев. Также в топ вошли и альтернативные версии выпечки для тех, кто следит за здоровьем. Так, рецепт блинов для диабетиков посмотрели 159 тысяч раз, а овсяноблина - более 227 тысяч раз", - сообщили аналитики. Помимо этого, среди любимых вариантов приготовления блинов у россиян оказался немецкий яблочный блин, который больше похож на открытый пирог и готовится не на сковороде, а в духовке. По данным аналитиков, рецепты блинов на молоке суммарно посмотрели 2,8 миллиона раз, что составляет 73% от всех просмотров в этой категории. "Выпечка на нем получается пышной и нежной", - отметили они. На втором месте по популярности - блины на кефире. Эксперты подчеркнули, что такие блины отличаются воздушной текстурой, характерной пористостью и легкой приятной кислинкой. Также в число популярных основ для теста вошла вода, благодаря которой блины получаются кружевными и очень тонкими, сыворотка, ряженка и простокваша. Среди сладких добавок безоговорочно лидирует шоколад: рецепты с ним собрали 135 тысяч просмотров, а классические топинги отстают: сметану просмотрели 81 тысячу раз, а сгущенку - 31 тысячу. Еще менее популярны натуральные подсластители, такие как мед и кленовый сироп. При выборе питательной начинки безусловным лидером является творог (391 тысяча просмотров), который на 36% популярнее мяса и фарша (287 тысяч). Третье место прочно удерживает начинка с курицей (123 тысячи). "В пятерку также вошли банан (106 тысяч) и грибы (94 тысячи). Кроме того, пользователей интересуют варианты с ветчиной и сыром, икрой, яблоками с корицей, рыбой и вишней", - поделились аналитики.
