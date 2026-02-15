Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные рецепты блинов у россиян - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/maslenitsa-867491013.html
Названы самые популярные рецепты блинов у россиян
Названы самые популярные рецепты блинов у россиян - 15.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные рецепты блинов у россиян
Большинство россиян традиционно предпочитают классические блины, при этом интересны рецепты таких блюд для диабетиков и овсяных блинов, рассказали РИА Новости... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T08:36+0300
2026-02-15T08:36+0300
общество
праздник
масленица
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/45/833184533_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_7ec2bd84964f86cadd047105836ac111.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян традиционно предпочитают классические блины, при этом интересны рецепты таких блюд для диабетиков и овсяных блинов, рассказали РИА Новости аналитики медиаплатформы Food.ru и торговой сети "Пятерочка". "Семь из десяти самых популярных рецептов, которые ищут пользователи, - классические блины: тонкие, кружевные или с дырочками. Россияне интересовались ими в 83% случаев. Также в топ вошли и альтернативные версии выпечки для тех, кто следит за здоровьем. Так, рецепт блинов для диабетиков посмотрели 159 тысяч раз, а овсяноблина - более 227 тысяч раз", - сообщили аналитики. Помимо этого, среди любимых вариантов приготовления блинов у россиян оказался немецкий яблочный блин, который больше похож на открытый пирог и готовится не на сковороде, а в духовке. По данным аналитиков, рецепты блинов на молоке суммарно посмотрели 2,8 миллиона раз, что составляет 73% от всех просмотров в этой категории. "Выпечка на нем получается пышной и нежной", - отметили они. На втором месте по популярности - блины на кефире. Эксперты подчеркнули, что такие блины отличаются воздушной текстурой, характерной пористостью и легкой приятной кислинкой. Также в число популярных основ для теста вошла вода, благодаря которой блины получаются кружевными и очень тонкими, сыворотка, ряженка и простокваша. Среди сладких добавок безоговорочно лидирует шоколад: рецепты с ним собрали 135 тысяч просмотров, а классические топинги отстают: сметану просмотрели 81 тысячу раз, а сгущенку - 31 тысячу. Еще менее популярны натуральные подсластители, такие как мед и кленовый сироп. При выборе питательной начинки безусловным лидером является творог (391 тысяча просмотров), который на 36% популярнее мяса и фарша (287 тысяч). Третье место прочно удерживает начинка с курицей (123 тысячи). "В пятерку также вошли банан (106 тысяч) и грибы (94 тысячи). Кроме того, пользователей интересуют варианты с ветчиной и сыром, икрой, яблоками с корицей, рыбой и вишней", - поделились аналитики.
https://1prime.ru/20260214/frukty-867472391.html
https://1prime.ru/20260214/chay-867478016.html
https://1prime.ru/20260214/otdykh-867473877.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/45/833184533_170:0:2830:1995_1920x0_80_0_0_591e5ad15abcbc05eb91202bcdebde44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , праздник, масленица
Общество , праздник, масленица
08:36 15.02.2026
 
Названы самые популярные рецепты блинов у россиян

Аналитики Food.ru: более 80% россиян интересовались классическими блинами

© РИА Новости . Михаил Безносов | Перейти в медиабанкБлины
Блины - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Блины. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Безносов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян традиционно предпочитают классические блины, при этом интересны рецепты таких блюд для диабетиков и овсяных блинов, рассказали РИА Новости аналитики медиаплатформы Food.ru и торговой сети "Пятерочка".
"Семь из десяти самых популярных рецептов, которые ищут пользователи, - классические блины: тонкие, кружевные или с дырочками. Россияне интересовались ими в 83% случаев. Также в топ вошли и альтернативные версии выпечки для тех, кто следит за здоровьем. Так, рецепт блинов для диабетиков посмотрели 159 тысяч раз, а овсяноблина - более 227 тысяч раз", - сообщили аналитики.
Покупатель в магазине в отделе продажи фруктов - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Названы самые подешевевшие фрукты в России
Вчера, 09:07
Помимо этого, среди любимых вариантов приготовления блинов у россиян оказался немецкий яблочный блин, который больше похож на открытый пирог и готовится не на сковороде, а в духовке.
По данным аналитиков, рецепты блинов на молоке суммарно посмотрели 2,8 миллиона раз, что составляет 73% от всех просмотров в этой категории. "Выпечка на нем получается пышной и нежной", - отметили они.
На втором месте по популярности - блины на кефире. Эксперты подчеркнули, что такие блины отличаются воздушной текстурой, характерной пористостью и легкой приятной кислинкой. Также в число популярных основ для теста вошла вода, благодаря которой блины получаются кружевными и очень тонкими, сыворотка, ряженка и простокваша.
Чай - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе
Вчера, 15:06
Среди сладких добавок безоговорочно лидирует шоколад: рецепты с ним собрали 135 тысяч просмотров, а классические топинги отстают: сметану просмотрели 81 тысячу раз, а сгущенку - 31 тысячу. Еще менее популярны натуральные подсластители, такие как мед и кленовый сироп.
При выборе питательной начинки безусловным лидером является творог (391 тысяча просмотров), который на 36% популярнее мяса и фарша (287 тысяч). Третье место прочно удерживает начинка с курицей (123 тысячи).
"В пятерку также вошли банан (106 тысяч) и грибы (94 тысячи). Кроме того, пользователей интересуют варианты с ветчиной и сыром, икрой, яблоками с корицей, рыбой и вишней", - поделились аналитики.
Отдыхающие туристы на пляже курорта Патонг, Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте
Вчера, 10:10
 
Обществопраздникмасленица
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала