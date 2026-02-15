https://1prime.ru/20260215/moshenniki-867493025.html
В Петербурге аферисты начали предлагать своим жертвам "подарки"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – ПРАЙМ. Мошенники начали выманивать у своих потенциальных жертв коды под видом доставки "подарка на день рождения", сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Аферисты придумали новый способ выманить ваши данные — под видом доставки подарка. Сценарий выглядит мило и безобидно: вам пишут или звонят (с сообщением, что)... отправили подарок на день рождения... Для доставки нужно подтвердить посылку", – рассказало ведомство в своем Telegtam-канале. Как отмечает профильное управление ГУМВД, при этом имя дарителя не называется под предлогом "сюрприза", а получателя просят озвучить код якобы для сверки при оформлении доставки. "Но на самом деле этот "код" — это... одноразовый пароль из SMS... код подтверждения входа в банк или на Госуслуги... или другой секретный код для операций с вашими данными и деньгами", – предупреждает киберполиция. Таким образом аферисты могут получить доступ к личному кабинету или Госуслугам, войти в интернет‑банк, оформить кредиты или перевести деньги, а также использовать персональные данные жертвы обмана для новых мошеннических схем. Полиция рекомендует никому не сообщать никаких кодов и заранее относиться к предложению о "подарке" как к обману. "Никакая нормальная служба доставки не просит секретные sms‑коды "для сверки подарка", – напоминают в ГУМВД Петербурга.
