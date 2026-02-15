https://1prime.ru/20260215/moshenniki-867493744.html
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, телефонные мошенники могут представляться сотрудниками различных ведомств и компаний. Они также могут различными уловками входить в доверие к жертве. Например, под предлогами сохранения денег на банковском счете или помощи в поимке особо опасных преступников. "При этом мошенники теперь могут просить жертв не передавать собранные деньги так называемому курьеру, а оставлять их в почтовом ящике", - сказал собеседник агентства.
