Мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках - 15.02.2026
Мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, телефонные мошенники могут представляться сотрудниками различных ведомств и компаний. Они также могут различными уловками входить в доверие к жертве. Например, под предлогами сохранения денег на банковском счете или помощи в поимке особо опасных преступников. "При этом мошенники теперь могут просить жертв не передавать собранные деньги так называемому курьеру, а оставлять их в почтовом ящике", - сказал собеседник агентства.
10:55 15.02.2026
 
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, телефонные мошенники могут представляться сотрудниками различных ведомств и компаний. Они также могут различными уловками входить в доверие к жертве. Например, под предлогами сохранения денег на банковском счете или помощи в поимке особо опасных преступников.
"При этом мошенники теперь могут просить жертв не передавать собранные деньги так называемому курьеру, а оставлять их в почтовом ящике", - сказал собеседник агентства.
