Российские студенческие отряды отметят День РСО в Москве

Российские студенческие отряды отметят День РСО в Москве

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российские студенческие отряды (РСО) ко Дню РСО запланировали ряд мероприятий в честь праздника, ключевые события пройдут в Москве 16 и 17 февраля, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев. День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году. "В этом (2026 - ред.) году нашему движению исполняется 67 лет, и программа празднования Дня Российских студенческих отрядов отражает как уважение к нашей богатой истории, так и наши амбициозные планы на будущее. Запланирован целый комплекс мероприятий как на федеральном, так и на региональных уровнях. Ключевые события развернутся в Москве 16 и 17 февраля", - сообщил Киселев. В частности, 16 февраля в Госдуме пройдет конференция о роли РСО в системе подготовки кадров и круглый стол по законодательному обеспечению молодежной занятости. "В этот же день состоится презентация монографии о комплексном исследовании роли РСО в социально-экономическом развитии страны и пройдёт важная встреча участников движения с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой и заместителем председателя Государственной думы Александром Дмитриевичем Жуковым. Российские студенческие отряды остаются главным трудовым движением российской молодежи, и, конечно, такое внимание власти к нашей деятельности очень ценно", - добавил Киселев. Кроме того, 17 февраля в мультиформатном пространстве "СО.Здание" пройдет встреча с секретарем генерального совета партии "Единая Россия", первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым. В этот день в Москве РСО также торжественно откроет гранд-макет, объединяющий 40 главных объектов, где бойцы РСО трудились и проявляли себя. Председатель набсовета РСО сообщил, что праздничные мероприятия пройдут и в российских регионах. "У нас 85 действующих региональных отделений, а студенческие отряды есть во всех 89 регионах нашей страны. На региональном уровне запланированы сотни событий: от карьерных форумов "ТрудКрут" и встреч с губернаторами до благотворительных акций, спортивных праздников и тематических недель в вузах", - заключил Киселев. Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.

