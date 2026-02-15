https://1prime.ru/20260215/myunkhen-867503553.html

На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене

На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ

На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене

Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T17:06+0300

2026-02-15T17:06+0300

2026-02-15T17:32+0300

мировая экономика

запад

мюнхен

восточная европа

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a47b3eca5999a0933f228e3ff00aafa3.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание Strategic Culture."Мюнхенская конференция, как и Давос, "Большая семерка", Трехсторонняя комиссия и другие собрания западной элиты, направлена ​​на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия", — говорится в материале.Издание отмечает, что единственный момент, когда Мюнхенская конференция прикоснулась к истине, был в 2007 году. Тогда президент России Владимир Путин подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.

https://1prime.ru/20260215/putin-867503298.html

запад

мюнхен

восточная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, мюнхен, восточная европа, владимир путин, нато