На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене - 15.02.2026
https://1prime.ru/20260215/myunkhen-867503553.html
На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене
На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене
Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T17:06+0300
2026-02-15T17:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a47b3eca5999a0933f228e3ff00aafa3.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание Strategic Culture."Мюнхенская конференция, как и Давос, "Большая семерка", Трехсторонняя комиссия и другие собрания западной элиты, направлена ​​на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия", — говорится в материале.Издание отмечает, что единственный момент, когда Мюнхенская конференция прикоснулась к истине, был в 2007 году. Тогда президент России Владимир Путин подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
17:06 15.02.2026 (обновлено: 17:32 15.02.2026)
 
На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене

SC: Запад использует Мюнхенскую конференцию для прикрытия своих преступлений

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание Strategic Culture.

"Мюнхенская конференция, как и Давос, "Большая семерка", Трехсторонняя комиссия и другие собрания западной элиты, направлена ​​на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия", — говорится в материале.
Издание отмечает, что единственный момент, когда Мюнхенская конференция прикоснулась к истине, был в 2007 году. Тогда президент России Владимир Путин подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
В Турции сделали громкое заявление о Путине и Мюнхенской конференции
16:54
 
