На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене
SC: Запад использует Мюнхенскую конференцию для прикрытия своих преступлений
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание Strategic Culture.
"Мюнхенская конференция, как и Давос, "Большая семерка", Трехсторонняя комиссия и другие собрания западной элиты, направлена на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия", — говорится в материале.
Издание отмечает, что единственный момент, когда Мюнхенская конференция прикоснулась к истине, был в 2007 году. Тогда президент России Владимир Путин подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.