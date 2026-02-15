https://1prime.ru/20260215/odessa-867486841.html

В Одессе повторно прогремели взрывы

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Взрывы повторно прогремели в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В городе (Одессе - ред.) звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

