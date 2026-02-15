https://1prime.ru/20260215/odessa-867486841.html
В Одессе повторно прогремели взрывы
В Одессе повторно прогремели взрывы - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Одессе повторно прогремели взрывы
Взрывы повторно прогремели в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T03:10+0300
2026-02-15T03:10+0300
2026-02-15T04:25+0300
экономика
общество
одесса
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867486841.jpg?1771118721
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Взрывы повторно прогремели в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В городе (Одессе - ред.) звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
одесса
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , одесса, украина
Экономика, Общество , Одесса, УКРАИНА
В Одессе повторно прогремели взрывы
В Одессе прогремела повторная серия взрывов