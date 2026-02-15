Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Одессе повторно прогремели взрывы - 15.02.2026
В Одессе повторно прогремели взрывы
2026-02-15T03:10+0300
2026-02-15T04:25+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Взрывы повторно прогремели в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В городе (Одессе - ред.) звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
одесса, украина
Экономика, Общество, Одесса, УКРАИНА
03:10 15.02.2026 (обновлено: 04:25 15.02.2026)
 
В Одессе повторно прогремели взрывы

В Одессе прогремела повторная серия взрывов

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Взрывы повторно прогремели в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В городе (Одессе - ред.) звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
 
