Черноморск и Одесса частично остались без света из-за аварии

МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Черноморск и Одесса частично обесточены из-за аварийной ситуации, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Ночью произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности, в городе Черноморск и частично в Одессе", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
