Черноморск и Одесса частично остались без света из-за аварии - 15.02.2026
Черноморск и Одесса частично остались без света из-за аварии
2026-02-15T16:06+0300
2026-02-15T16:06+0300
МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Черноморск и Одесса частично обесточены из-за аварийной ситуации, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Ночью произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности, в городе Черноморск и частично в Одессе", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
16:06 15.02.2026
 
МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Черноморск и Одесса частично обесточены из-за аварийной ситуации, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Ночью произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности, в городе Черноморск и частично в Одессе", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
