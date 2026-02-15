https://1prime.ru/20260215/ogranicheniya-867506171.html
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Кострома ("Сокеркино"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
