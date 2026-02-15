Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260215/otrjady-867487782.html
Российские студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу
Российские студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу - 15.02.2026, ПРАЙМ
Российские студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу
Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T05:41+0300
2026-02-15T05:41+0300
россия
экономика
рф
владимир путин
госдума
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867487782.jpg?1771123280
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев. День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году. "Учитывая масштаб движения более чем в 400 тысяч человек, определить точные цифры трудоустроенных участников крайне сложно. Именно поэтому мы приняли решение о разработке единой цифровой платформы РСО, благодаря которой мы сможем оцифровать путь каждого бойца нашего движения", - сказал Киселев. Как отметил председатель набсовета РСО, идея разработки заключается в интеграции платформы в системы образовательных учреждений и в системы потенциальных работодателей. "А доступ к ней для студентов и школьников должен быть бесшовным - через наш единый лендинг "трудкрут.рф" или же через привычные сервисы поиска работы, широко представленные на рынке. Мы уже приступили к разработке данной цифровой системы", - добавил Киселев. Он рассказал, что первым пилотом интеграции должен стать проект РСО "От вахты до Лахты", который движение студотрядов начинает в 2026 году реализовывать с ПАО "Газпром". Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, госдума, газпром
РОССИЯ, Экономика, РФ, Владимир Путин, Госдума, Газпром
05:41 15.02.2026
 
Российские студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу

Депутат Киселев: российские студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.
"Учитывая масштаб движения более чем в 400 тысяч человек, определить точные цифры трудоустроенных участников крайне сложно. Именно поэтому мы приняли решение о разработке единой цифровой платформы РСО, благодаря которой мы сможем оцифровать путь каждого бойца нашего движения", - сказал Киселев.
Как отметил председатель набсовета РСО, идея разработки заключается в интеграции платформы в системы образовательных учреждений и в системы потенциальных работодателей.
"А доступ к ней для студентов и школьников должен быть бесшовным - через наш единый лендинг "трудкрут.рф" или же через привычные сервисы поиска работы, широко представленные на рынке. Мы уже приступили к разработке данной цифровой системы", - добавил Киселев.
Он рассказал, что первым пилотом интеграции должен стать проект РСО "От вахты до Лахты", который движение студотрядов начинает в 2026 году реализовывать с ПАО "Газпром".
Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинГосдумаГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала