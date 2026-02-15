Российские студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу

https://1prime.ru/20260215/otrjady-867487782.html

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев. День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году. "Учитывая масштаб движения более чем в 400 тысяч человек, определить точные цифры трудоустроенных участников крайне сложно. Именно поэтому мы приняли решение о разработке единой цифровой платформы РСО, благодаря которой мы сможем оцифровать путь каждого бойца нашего движения", - сказал Киселев. Как отметил председатель набсовета РСО, идея разработки заключается в интеграции платформы в системы образовательных учреждений и в системы потенциальных работодателей. "А доступ к ней для студентов и школьников должен быть бесшовным - через наш единый лендинг "трудкрут.рф" или же через привычные сервисы поиска работы, широко представленные на рынке. Мы уже приступили к разработке данной цифровой системы", - добавил Киселев. Он рассказал, что первым пилотом интеграции должен стать проект РСО "От вахты до Лахты", который движение студотрядов начинает в 2026 году реализовывать с ПАО "Газпром". Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.

