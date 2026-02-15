Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов - 15.02.2026, ПРАЙМ
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов - 15.02.2026, ПРАЙМ
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов
Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T08:16+0300
2026-02-15T08:16+0300
происшествия
бизнес
россия
симферополь
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866548674_0:89:3153:1863_1920x0_80_0_0_7d45bc0388efeb38f90b2f64c907cb85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по сокращению задержек, заявили в СКЖД. Крымский мост перекрыли для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00. Возобновлено движение было в воскресенье утром, публикация об этом вышла в 6.26 мск. "В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Отставание от графика на данный момент (7.30 мск ) составляет от 30 минут до 7 часов. В пути задерживаются : №78 Санкт-Петербург - Симферополь №8 Санкт-Петербург - Севастополь, №328 Кисловодск - Симферополь, №92 Москва - Севастополь, №316 Адлер - Симферополь, №196 Москва - Симферополь, №28 Москва - Симферополь, №27 Симферополь - Москва, №315 Симферополь - Адлер, №7 Севастополь - Санкт-Петербург, №67 Симферополь - Москва, №327 Симферополь - Кисловодск, №77 Симферополь - Санкт-Петербург, №195 Симферополь - Москва, №91 Севастополь - Москва. В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, отметили в компании.
https://1prime.ru/20260207/kareliya-867279231.html
https://1prime.ru/20260207/poezd-867271017.html
симферополь
москва
санкт-петербург
1920
1920
true
бизнес, россия, симферополь, москва, санкт-петербург
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, СИМФЕРОПОЛЬ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
08:16 15.02.2026
 
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов

СКЖД: из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по сокращению задержек, заявили в СКЖД.
Крымский мост перекрыли для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00. Возобновлено движение было в воскресенье утром, публикация об этом вышла в 6.26 мск.
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
7 февраля, 21:54
"В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Отставание от графика на данный момент (7.30 мск ) составляет от 30 минут до 7 часов.
В пути задерживаются : №78 Санкт-Петербург - Симферополь №8 Санкт-Петербург - Севастополь, №328 Кисловодск - Симферополь, №92 Москва - Севастополь, №316 Адлер - Симферополь, №196 Москва - Симферополь, №28 Москва - Симферополь, №27 Симферополь - Москва, №315 Симферополь - Адлер, №7 Севастополь - Санкт-Петербург, №67 Симферополь - Москва, №327 Симферополь - Кисловодск, №77 Симферополь - Санкт-Петербург, №195 Симферополь - Москва, №91 Севастополь - Москва.
В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, отметили в компании.
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
В Волгоградской области сошел с рельсов вагон товарного поезда
7 февраля, 12:30
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯСИМФЕРОПОЛЬМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
