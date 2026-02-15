https://1prime.ru/20260215/poezd-867490295.html
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов
2026-02-15T08:16+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по сокращению задержек, заявили в СКЖД. Крымский мост перекрыли для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00. Возобновлено движение было в воскресенье утром, публикация об этом вышла в 6.26 мск. "В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Отставание от графика на данный момент (7.30 мск ) составляет от 30 минут до 7 часов. В пути задерживаются : №78 Санкт-Петербург - Симферополь №8 Санкт-Петербург - Севастополь, №328 Кисловодск - Симферополь, №92 Москва - Севастополь, №316 Адлер - Симферополь, №196 Москва - Симферополь, №28 Москва - Симферополь, №27 Симферополь - Москва, №315 Симферополь - Адлер, №7 Севастополь - Санкт-Петербург, №67 Симферополь - Москва, №327 Симферополь - Кисловодск, №77 Симферополь - Санкт-Петербург, №195 Симферополь - Москва, №91 Севастополь - Москва. В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, отметили в компании.
