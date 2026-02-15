https://1prime.ru/20260215/poezd-867506923.html

Из-за перекрытия движения на Крымском мосту задерживаются восемь поездов

Из-за перекрытия движения на Крымском мосту задерживаются восемь поездов

2026-02-15T19:35+0300

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с субботы на воскресенье, составы, следующие на полуостров, прибыли на станции назначения, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Крымский мост перекрыли для движения в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00 мск. Движение возобновили в воскресенье, публикация об этом вышла в 6.26 мск. "Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" направлением в Крым, которые ранее опаздывали в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются поезда "Таврия" из Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. По данным компании, по состоянию на 16.00 мск из Крыма задерживались восемь поездов с отправлением в субботу: №028 Симферополь - Москва на десять часов, №316 Симферополь - Адлер на 6,5 часов, №008 Севастополь - Санкт-Петербург на 5,5 часов, №068 Симферополь - Москва на пять часов, №328 Симферополь - Кисловодск на четыре часа, №078 Симферополь - Санкт-Петербург на 3,5 часа, №196 Симферополь - Москва на 3,5 часа, №092 Севастополь - Москва на два часа. Также перевозчик спрогнозировал задержку отправления поезда №316 Адлер - Симферополь, который отправился в 18.16 мск с опозданием на четыре часа. "Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне, обращайтесь к начальнику поезда и проводникам", - добавил ГСЭ.

