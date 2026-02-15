https://1prime.ru/20260215/poezd-867507441.html

Поезд Адлер — Симферополь отправился со станции с опозданием на четыре часа

Поезд Адлер — Симферополь отправился со станции с опозданием на четыре часа - 15.02.2026, ПРАЙМ

Поезд Адлер — Симферополь отправился со станции с опозданием на четыре часа

Поезд "Таврия" №316 сообщением Адлер - Симферополь отправился с опозданием на четыре часа из-за общих задержек, связанных с временной приостановкой движения на... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T20:10+0300

2026-02-15T20:10+0300

2026-02-15T20:10+0300

бизнес

адлер

симферополь

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860427056_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af94af62324d7f1f90e63595317dc21a.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Поезд "Таврия" №316 сообщением Адлер - Симферополь отправился с опозданием на четыре часа из-за общих задержек, связанных с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс". "Поезд №316 Адлер - Симферополь отправился со станции Адлер в 18.16 (мск - ред.), с опозданием на четыре часа. Это связано с общими задержками из-за временной приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля", - говорится в сообщении. В компании добавили, что сотрудники всех причастных служб оперативно подготовили поезд к отправлению, несмотря на позднее прибытие состава в Адлер.

https://1prime.ru/20260215/poezd-867506923.html

адлер

симферополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, адлер, симферополь, гранд сервис экспресс