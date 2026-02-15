Поезд Адлер — Симферополь отправился со станции с опозданием на четыре часа

https://1prime.ru/20260215/poezd-867507441.html
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Поезд "Таврия" №316 сообщением Адлер - Симферополь отправился с опозданием на четыре часа из-за общих задержек, связанных с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс". "Поезд №316 Адлер - Симферополь отправился со станции Адлер в 18.16 (мск - ред.), с опозданием на четыре часа. Это связано с общими задержками из-за временной приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля", - говорится в сообщении. В компании добавили, что сотрудники всех причастных служб оперативно подготовили поезд к отправлению, несмотря на позднее прибытие состава в Адлер.
