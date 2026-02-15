Число задерживающихся поездов из Крыма сократилось до семи

https://1prime.ru/20260215/poezd-867512197.html

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Число задерживающихся из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье поездов "Таврия", сократилось до семи, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Ранее сообщалось о восьми поездах "Таврия", задерживающихся из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. "Из Крыма: №028 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на 9,5 часа, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на четыре часа, №068 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на три часа, №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на два часа, №196 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на два часа, №092 Севастополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на 1,5 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации. Отмечается, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. При этом задерживается только один поезд, отправляющийся в Крым.

