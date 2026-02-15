Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число задерживающихся поездов из Крыма сократилось до семи - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260215/poezd-867512197.html
Число задерживающихся поездов из Крыма сократилось до семи
Число задерживающихся поездов из Крыма сократилось до семи - 15.02.2026, ПРАЙМ
Число задерживающихся поездов из Крыма сократилось до семи
Число задерживающихся из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье поездов "Таврия", сократилось до семи, сообщает железнодорожный... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T23:50+0300
2026-02-15T23:50+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
симферополь
крым
гранд сервис экспресс
крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867511231_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_a0e1ef1aa6b9520e839d75171039263d.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Число задерживающихся из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье поездов "Таврия", сократилось до семи, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Ранее сообщалось о восьми поездах "Таврия", задерживающихся из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. "Из Крыма: №028 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на 9,5 часа, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на четыре часа, №068 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на три часа, №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на два часа, №196 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на два часа, №092 Севастополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на 1,5 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации. Отмечается, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. При этом задерживается только один поезд, отправляющийся в Крым.
https://1prime.ru/20260215/poezd-867507441.html
симферополь
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867511231_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_ccf208f816112ef9a57b5956c0e9e7ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , симферополь, крым, гранд сервис экспресс, крымский мост
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Гранд сервис экспресс, Крымский мост
23:50 15.02.2026
 
Число задерживающихся поездов из Крыма сократилось до семи

Число задерживающихся поездов "Таврия" из Крыма сократилось до семи

© РИА Новости . Георгий ЗимаревПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Поезд "Таврия". Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Число задерживающихся из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье поездов "Таврия", сократилось до семи, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).
Ранее сообщалось о восьми поездах "Таврия", задерживающихся из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье.
"Из Крыма: №028 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на 9,5 часа, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на четыре часа, №068 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на три часа, №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на два часа, №196 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на два часа, №092 Севастополь - Москва, отправлением 14 февраля, задерживается на 1,5 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
Отмечается, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
При этом задерживается только один поезд, отправляющийся в Крым.
Поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Поезд Адлер — Симферополь отправился со станции с опозданием на четыре часа
Вчера, 20:10
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯОбществоСИМФЕРОПОЛЬКРЫМГранд сервис экспрессКрымский мост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала