Москвичей предупредили о непогоде 16 февраля

Москвичей предупредили о непогоде 16 февраля

2026-02-15T12:32+0300

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства. В Гидрометцентре России в субботу рассказали РИА Новости, что Москву 16 февраля ожидает новый снегопад, объявлен "желтый" уровень погодной опасности. "По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, с 06.00 до 21.00 в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса на платформе Мах. Комплекс городского хозяйства отмечает, что москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. "Водителей просим по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении комплекса.

