Москвичей предупредили о непогоде 16 февраля - 15.02.2026
Москвичей предупредили о непогоде 16 февраля
Москвичей предупредили о непогоде 16 февраля - 15.02.2026
Москвичей предупредили о непогоде 16 февраля
Снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля, предупреждает столичный комплекс городского... | 15.02.2026
2026-02-15T12:32+0300
2026-02-15T12:32+0300
бизнес
общество
москва
погода
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0a/866350621_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_33f7a1f0e3f3baabac5c7bd1a93587fb.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства. В Гидрометцентре России в субботу рассказали РИА Новости, что Москву 16 февраля ожидает новый снегопад, объявлен "желтый" уровень погодной опасности. "По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, с 06.00 до 21.00 в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса на платформе Мах. Комплекс городского хозяйства отмечает, что москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. "Водителей просим по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении комплекса.
москва
бизнес, общество , москва, погода
Бизнес, Общество , МОСКВА, погода
12:32 15.02.2026
 
Москвичей предупредили о непогоде 16 февраля

В Москве 16 февраля ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра и гололедица

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие на улице во время снегопада в Москве
Прохожие на улице во время снегопада в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Прохожие на улице во время снегопада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.
В Гидрометцентре России в субботу рассказали РИА Новости, что Москву 16 февраля ожидает новый снегопад, объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
"По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, с 06.00 до 21.00 в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса на платформе Мах.
Комплекс городского хозяйства отмечает, что москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.
"Водителей просим по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении комплекса.
