В Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелся резервуар с нефтью - 15.02.2026
В Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелся резервуар с нефтью
2026-02-15T09:20+0300
2026-02-15T09:20+0300
происшествия
россия
краснодарский край
мчс
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в краснодарском поселке Волна из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба. В штабе отметили, что, предварительно, прострадавших нет. К устранению пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.
краснодарский край
россия, краснодарский край, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, МЧС
09:20 15.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат огонь
Пожарные тушат огонь - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Пожарные тушат огонь. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в краснодарском поселке Волна из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
В штабе отметили, что, предварительно, прострадавших нет. К устранению пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.
