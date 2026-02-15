https://1prime.ru/20260215/pozhar-867491903.html

В Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелся резервуар с нефтью

В Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелся резервуар с нефтью

происшествия

россия

краснодарский край

мчс

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в краснодарском поселке Волна из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба. В штабе отметили, что, предварительно, прострадавших нет. К устранению пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.

краснодарский край

