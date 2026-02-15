Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине - 15.02.2026
В Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине
В Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине
Подъемный агрегат для ремонта скважин загорелся в Нефтегорском районе Самарской области, пожар ликвидирован, в результате возгорания пострадали четыре человека, | 15.02.2026, ПРАЙМ
САМАРА, 15 фев - ПРАЙМ. Подъемный агрегат для ремонта скважин загорелся в Нефтегорском районе Самарской области, пожар ликвидирован, в результате возгорания пострадали четыре человека, сообщили в ГУМЧС России по региону. "В 11.06 (10.06 мск - ред.) поступило сообщение о том, что при обслуживании скважины, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин в пяти километрах северо-восточнее города Нефтегорск муниципального района Нефтегорский. В результате пожара погибших нет, пострадали четыре человека (мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения)", - говорится в сообщении ведомства журналистам. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы. В 11.56 (10.56 мск) пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
Новости
15:31 15.02.2026
 
В Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине

В Самарской области загорелся агрегат для ремонта скважин, 4 человека пострадали

САМАРА, 15 фев - ПРАЙМ. Подъемный агрегат для ремонта скважин загорелся в Нефтегорском районе Самарской области, пожар ликвидирован, в результате возгорания пострадали четыре человека, сообщили в ГУМЧС России по региону.
"В 11.06 (10.06 мск - ред.) поступило сообщение о том, что при обслуживании скважины, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин в пяти километрах северо-восточнее города Нефтегорск муниципального района Нефтегорский. В результате пожара погибших нет, пострадали четыре человека (мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения)", - говорится в сообщении ведомства журналистам.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.
В 11.56 (10.56 мск) пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
В Москве на пожаре в жилом доме спасли 12 человек
10 февраля, 19:32
 
