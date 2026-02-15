https://1prime.ru/20260215/pribaltika-867488079.html

"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России

"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России

Россия не видит необходимости вторгаться в балтийские государства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Министерства обороны США... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T06:34+0300

2026-02-15T06:34+0300

2026-02-15T06:35+0300

политика

россия

прибалтика

сша

балтия

дуглас макгрегор

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/12/773391273_0:74:1500:918_1920x0_80_0_0_f21d401032d3d7534e6c757e537055ba.jpg

МОСКВА, 15 фев —ПРАЙМ. Россия не видит необходимости вторгаться в балтийские государства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор."Думаю, те, кто утверждают, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие", — заявил он.При этом эксперт объяснил, чем прибалтийские государства могли бы заинтересовать Россию."Если русские захотят взять под контроль Прибалтику, они сделают это, и Запад ничего не сможет сделать. Но хорошая новость заключается в том, что русским она не нужна. Им гораздо выгоднее заниматься бизнесом", — отметил Макгрегор.Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия не планирует агрессивных действий против других стран. Западные лидеры часто используют тактику запугивания, утверждая о якобы существующей угрозе, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних трудностей.

https://1prime.ru/20260205/rossiya-867214337.html

прибалтика

сша

балтия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, прибалтика, сша, балтия, дуглас макгрегор, владимир путин