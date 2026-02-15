https://1prime.ru/20260215/pribaltika-867488079.html
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России
Россия не видит необходимости вторгаться в балтийские государства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Министерства обороны США... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T06:34+0300
2026-02-15T06:34+0300
2026-02-15T06:35+0300
политика
россия
прибалтика
сша
балтия
дуглас макгрегор
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/12/773391273_0:74:1500:918_1920x0_80_0_0_f21d401032d3d7534e6c757e537055ba.jpg
МОСКВА, 15 фев —ПРАЙМ. Россия не видит необходимости вторгаться в балтийские государства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор."Думаю, те, кто утверждают, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие", — заявил он.При этом эксперт объяснил, чем прибалтийские государства могли бы заинтересовать Россию."Если русские захотят взять под контроль Прибалтику, они сделают это, и Запад ничего не сможет сделать. Но хорошая новость заключается в том, что русским она не нужна. Им гораздо выгоднее заниматься бизнесом", — отметил Макгрегор.Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия не планирует агрессивных действий против других стран. Западные лидеры часто используют тактику запугивания, утверждая о якобы существующей угрозе, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних трудностей.
https://1prime.ru/20260205/rossiya-867214337.html
прибалтика
сша
балтия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/12/773391273_90:0:1411:991_1920x0_80_0_0_5605b10fb47e1a05952fe36c67f0fe35.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, прибалтика, сша, балтия, дуглас макгрегор, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Прибалтика, США, Балтия, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России
Аналитик Макгрегор: Россия не имеет причин для вторжения в Прибалтику
МОСКВА, 15 фев —ПРАЙМ.
Россия не видит необходимости вторгаться в балтийские государства, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал экс-советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор.
"Думаю, те, кто утверждают, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие", — заявил он.
При этом эксперт объяснил, чем прибалтийские государства могли бы заинтересовать Россию.
"Если русские захотят взять под контроль Прибалтику, они сделают это, и Запад ничего не сможет сделать. Но хорошая новость заключается в том, что русским она не нужна. Им гораздо выгоднее заниматься бизнесом", — отметил Макгрегор.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия не планирует агрессивных действий против других стран. Западные лидеры часто используют тактику запугивания, утверждая о якобы существующей угрозе, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних трудностей.
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику