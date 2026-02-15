Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России
россия, прибалтика, сша, балтия, дуглас макгрегор, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Прибалтика, США, Балтия, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин
06:34 15.02.2026 (обновлено: 06:35 15.02.2026)
 
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России

Аналитик Макгрегор: Россия не имеет причин для вторжения в Прибалтику

МОСКВА, 15 фев —ПРАЙМ. Россия не видит необходимости вторгаться в балтийские государства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор.
"Думаю, те, кто утверждают, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие", — заявил он.
При этом эксперт объяснил, чем прибалтийские государства могли бы заинтересовать Россию.
"Если русские захотят взять под контроль Прибалтику, они сделают это, и Запад ничего не сможет сделать. Но хорошая новость заключается в том, что русским она не нужна. Им гораздо выгоднее заниматься бизнесом", — отметил Макгрегор.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия не планирует агрессивных действий против других стран. Западные лидеры часто используют тактику запугивания, утверждая о якобы существующей угрозе, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних трудностей.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику
5 февраля, 15:46
 
ПолитикаРОССИЯПрибалтикаСШАБалтияДуглас МакгрегорВладимир Путин
 
 
