В Турции сделали громкое заявление о Путине и Мюнхенской конференции
В Турции сделали громкое заявление о Путине и Мюнхенской конференции
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европа в настоящее время сталкивается с проблемами, о которых президент России Владимир Путин предупреждал европейских лидеров еще в 2007 году в ходе Мюнхенской конференции, пишет турецкое издание dikGazete.Глава российского государства произнес свою знаменитую речь в 2007 году. Он подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Как ни парадоксально, сигналы Путина, которые в 2007 году не воспринимали всерьез, сегодня стали главными пунктами повестки дня для Европы. Безопасность, сдерживание, коллективная оборона. Все это запоздалые отголоски предупреждений, прозвучавших тогда в Мюнхене", — говорится в материале.Издание отмечает, что Европа, отказавшись прислушаться к словам Путина и создать единую архитектуру безопасности, охватывающую Россию, теперь сталкивается с плачевными последствиями своей стратегической слепоты.
16:54 15.02.2026 (обновлено: 17:32 15.02.2026)
 
В Турции сделали громкое заявление о Путине и Мюнхенской конференции

dikGazete: Европа столкнулась с проблемами из-за нежелания прислушаться к Путину

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европа в настоящее время сталкивается с проблемами, о которых президент России Владимир Путин предупреждал европейских лидеров еще в 2007 году в ходе Мюнхенской конференции, пишет турецкое издание dikGazete.
Глава российского государства произнес свою знаменитую речь в 2007 году. Он подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Как ни парадоксально, сигналы Путина, которые в 2007 году не воспринимали всерьез, сегодня стали главными пунктами повестки дня для Европы. Безопасность, сдерживание, коллективная оборона. Все это запоздалые отголоски предупреждений, прозвучавших тогда в Мюнхене", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Европа, отказавшись прислушаться к словам Путина и создать единую архитектуру безопасности, охватывающую Россию, теперь сталкивается с плачевными последствиями своей стратегической слепоты.
"Просто сошел с ума": в США ужаснулись последними высказываниями Зеленского
07:31
 
Заголовок открываемого материала