МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европа в настоящее время сталкивается с проблемами, о которых президент России Владимир Путин предупреждал европейских лидеров еще в 2007 году в ходе Мюнхенской конференции, пишет турецкое издание dikGazete.Глава российского государства произнес свою знаменитую речь в 2007 году. Он подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Как ни парадоксально, сигналы Путина, которые в 2007 году не воспринимали всерьез, сегодня стали главными пунктами повестки дня для Европы. Безопасность, сдерживание, коллективная оборона. Все это запоздалые отголоски предупреждений, прозвучавших тогда в Мюнхене", — говорится в материале.Издание отмечает, что Европа, отказавшись прислушаться к словам Путина и создать единую архитектуру безопасности, охватывающую Россию, теперь сталкивается с плачевными последствиями своей стратегической слепоты.

