Названы регионы России, где быстрее всего растут зарплаты

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Средние зарплаты сильнее всего в России за последний год выросли в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, по итогам ноября наиболее сильный рост средних трудовых доходов произошел в Магадане и Татарстане - сразу на 26% по сравнению с ноябрем 2024 года. Рост на 20% был зафиксирован в Республике Алтай. Примерно на 19% увеличились средние зарплаты у жителей Крыма и Тамбовской области, а на 18% - Воронежской области. Пятерку с наиболее бурным ростом показателя замыкают Чукотка, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области с 17%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В конце осени прошлого года в среднем по России она была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.

