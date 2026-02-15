Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы России, где быстрее всего растут зарплаты - 15.02.2026
https://1prime.ru/20260215/regiony-867488222.html
Названы регионы России, где быстрее всего растут зарплаты
Названы регионы России, где быстрее всего растут зарплаты - 15.02.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России, где быстрее всего растут зарплаты
Средние зарплаты сильнее всего в России за последний год выросли в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай, подсчитало РИА Новости по данным... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T06:47+0300
2026-02-15T07:25+0300
экономика
общество
татарстан
магаданская область
магадан
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Средние зарплаты сильнее всего в России за последний год выросли в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, по итогам ноября наиболее сильный рост средних трудовых доходов произошел в Магадане и Татарстане - сразу на 26% по сравнению с ноябрем 2024 года. Рост на 20% был зафиксирован в Республике Алтай. Примерно на 19% увеличились средние зарплаты у жителей Крыма и Тамбовской области, а на 18% - Воронежской области. Пятерку с наиболее бурным ростом показателя замыкают Чукотка, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области с 17%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В конце осени прошлого года в среднем по России она была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.
татарстан
магаданская область
магадан
общество , татарстан, магаданская область, магадан
Экономика, Общество
06:47 15.02.2026 (обновлено: 07:25 15.02.2026)
 
Названы регионы России, где быстрее всего растут зарплаты

РИА Новости: сильнее всего зарплаты выросли в Магаданской области и Татарстане

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Средние зарплаты сильнее всего в России за последний год выросли в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, по итогам ноября наиболее сильный рост средних трудовых доходов произошел в Магадане и Татарстане - сразу на 26% по сравнению с ноябрем 2024 года. Рост на 20% был зафиксирован в Республике Алтай.
Примерно на 19% увеличились средние зарплаты у жителей Крыма и Тамбовской области, а на 18% - Воронежской области.
Пятерку с наиболее бурным ростом показателя замыкают Чукотка, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области с 17%.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В конце осени прошлого года в среднем по России она была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.
 
ЭкономикаОбществоТАТАРСТАНМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМагадан
 
 
