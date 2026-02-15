Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/regiony-867489703.html
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке - 15.02.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T07:48+0300
2026-02-15T07:50+0300
банки
финансы
россия
ингушетия
дагестан
тыва
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867489703.jpg?1771131058
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля кредитов с просрочкой в объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,4%, в Дагестане - 4,4%%, в Тыве - 4,2%. В пятерку регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке также вошли Чеченская Республика - 3,6%, Северная Осетия - 3,6%. Далее идут Карачаево-Черкесия (2,7%), Кабардино-Балкария (2,08%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,3%) и Хакасия (1,2%).
ингушетия
дагестан
тыва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, ингушетия, дагестан, тыва, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Ингушетия, Дагестан, ТЫВА, банк Россия, Банк России
07:48 15.02.2026 (обновлено: 07:50 15.02.2026)
 
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке

РИА Новости: хуже всего по ипотеке платят жители Ингушетии и Дагестана

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля кредитов с просрочкой в объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,4%, в Дагестане - 4,4%%, в Тыве - 4,2%.
В пятерку регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке также вошли Чеченская Республика - 3,6%, Северная Осетия - 3,6%.
Далее идут Карачаево-Черкесия (2,7%), Кабардино-Балкария (2,08%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,3%) и Хакасия (1,2%).
 
БанкиФинансыРОССИЯИнгушетияДагестанТЫВАбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала