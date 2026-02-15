https://1prime.ru/20260215/regiony-867489703.html
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке - 15.02.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля кредитов с просрочкой в объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,4%, в Дагестане - 4,4%%, в Тыве - 4,2%. В пятерку регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке также вошли Чеченская Республика - 3,6%, Северная Осетия - 3,6%. Далее идут Карачаево-Черкесия (2,7%), Кабардино-Балкария (2,08%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,3%) и Хакасия (1,2%).
