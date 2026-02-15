https://1prime.ru/20260215/regiony-867489703.html

Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке

Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке - 15.02.2026, ПРАЙМ

Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке

Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T07:48+0300

2026-02-15T07:48+0300

2026-02-15T07:50+0300

банки

финансы

россия

ингушетия

дагестан

тыва

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867489703.jpg?1771131058

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля кредитов с просрочкой в объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,4%, в Дагестане - 4,4%%, в Тыве - 4,2%. В пятерку регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке также вошли Чеченская Республика - 3,6%, Северная Осетия - 3,6%. Далее идут Карачаево-Черкесия (2,7%), Кабардино-Балкария (2,08%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,3%) и Хакасия (1,2%).

ингушетия

дагестан

тыва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, ингушетия, дагестан, тыва, банк россия, банк россии