Рейс из Владивостока в Москву задержали на десять часов
Рейс из Владивостока в Москву задержали на десять часов - 15.02.2026, ПРАЙМ
Рейс из Владивостока в Москву задержали на десять часов
Рейс в Москву задержан во Владивостоке на десять часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 15.02.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - ПРАЙМ. Рейс в Москву задержан во Владивостоке на десять часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированного на 09.20 (02.20 мск - ред.) в связи с поздним прибытием воздушного судна... Ожидают отправления более 350 граждан, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале. По информации прокуратуры, время вылета перенесено на 19.00 (12.00 мск). Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, предоставление им питания и обслуживания, уточняет надзорное ведомство.
бизнес, россия, общество , москва, владивосток, аэрофлот
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владивосток, Аэрофлот
08:58 15.02.2026
 
Рейс из Владивостока в Москву задержали на десять часов

Во Владивостоке задержали рейс в Москву из-за позднего прибытия воздушного судна

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - ПРАЙМ. Рейс в Москву задержан во Владивостоке на десять часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированного на 09.20 (02.20 мск - ред.) в связи с поздним прибытием воздушного судна... Ожидают отправления более 350 граждан, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале.
По информации прокуратуры, время вылета перенесено на 19.00 (12.00 мск).
Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, предоставление им питания и обслуживания, уточняет надзорное ведомство.
