Рейс из Владивостока в Москву задержали на десять часов

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - ПРАЙМ. Рейс в Москву задержан во Владивостоке на десять часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированного на 09.20 (02.20 мск - ред.) в связи с поздним прибытием воздушного судна... Ожидают отправления более 350 граждан, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Тelegram-канале. По информации прокуратуры, время вылета перенесено на 19.00 (12.00 мск). Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, предоставление им питания и обслуживания, уточняет надзорное ведомство.

