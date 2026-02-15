Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию - 15.02.2026, ПРАЙМ
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
2026-02-15T11:55+0300
2026-02-15T11:55+0300
бизнес
аэропорт внуково
росавиация
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
2026
бизнес, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, аэропорт Внуково, Росавиация
11:55 15.02.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
