Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию - 15.02.2026, ПРАЙМ
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
15.02.2026
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
