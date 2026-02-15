https://1prime.ru/20260215/rosaviatsiya-867495115.html

Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

