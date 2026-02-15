Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация предупредила о возможном изменении расписания аэропортов Москвы
Росавиация предупредила о возможном изменении расписания аэропортов Москвы
бизнес
россия
москва
росавиация
ространснадзор
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Корректировки расписания, в том числе отмены рейсов, возможны в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве в понедельник, 16 февраля, сообщили в Росавиации. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады. "Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями", - говорится в сообщении Росавиации. Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, они обеспечены всем необходимым для работы в снегопад. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал. Росавиация рекомендует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и оценить необходимость сдавать вещи в багаж. "Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в ведомстве.
бизнес, россия, москва, росавиация, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Росавиация, Ространснадзор
17:48 15.02.2026
 
Росавиация предупредила о возможном изменении расписания аэропортов Москвы

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Корректировки расписания, в том числе отмены рейсов, возможны в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве в понедельник, 16 февраля, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.
"Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями", - говорится в сообщении Росавиации.
Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, они обеспечены всем необходимым для работы в снегопад. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал.
Росавиация рекомендует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и оценить необходимость сдавать вещи в багаж.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в ведомстве.
