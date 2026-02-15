https://1prime.ru/20260215/rossija-867487140.html

В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки, в частности, оплата частями становится отдельной услугой, у оператора с продавцом появляются рамки по цене, срокам, данным и санкциям, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. "С 1 апреля 2026 года начинает действовать федеральный закон № 283-ФЗ от 31 июля 2025 года о сервисе рассрочки: оплата частями становится отдельной услугой, и у оператора с продавцом появляются рамки по цене, срокам, данным и санкциям", - сказал Гаврилов. По его словам, первый вопрос упирается в цену и скидку за быструю оплату. "В 283-ФЗ сказано: цена по договору сервиса рассрочки равна цене товара при полной оплате. Схема "на ценнике 60 000, при оплате сразу 55 000" дает разную итоговую цену в зависимости от способа оплаты. С 1 апреля 2026 года в законе о защите прав потребителей действует запрет на разные цены, когда различие связано с оплатой одним платежом или через сервис рассрочки. Такая привязка скидки рискует попасть под этот запрет", - объяснил депутат. Он отметил, что для беспроцентной рассрочки через оператора установлен потолок: не более шести месяцев для договоров, заключенных с 1 апреля 2026 года, и не более четырех месяцев для договоров, заключенных с 1 апреля 2028 года. "Рассрочка на год или два выходит за пределы режима 283-ФЗ. Длинный срок переводит сделку в другой формат: потребительский кредит или заем по 353-ФЗ с расчетом полной стоимости кредита и передачей сведений в кредитную историю, либо рассрочка напрямую от продавца по статье 489 ГК РФ", - подчеркнул парламентарий. По словам Гаврилова, обязанность оператора передавать сведения в бюро кредитных историй привязана к порогу: при суммарных обязательствах перед этим оператором свыше 50 000 рублей сведения передаются, при сумме до 50 000 рублей включительно обязанность передачи не возникает. "На практике небольшие покупки чаще остаются вне кредитной истории; при превышении порога запись появляется, и кредиторы видят дополнительную нагрузку", - добавил он. Депутат рассказал, что для новых договоров введен предел неустойки и иных мер ответственности: не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности, при этом положения закона не применяются к договорам, заключенным до 1 апреля 2026 года, старые рассрочки живут по прежним условиям. "Пятый момент — границы применения. Договоры сервиса рассрочки, оформленные до 1 апреля 2026 года, остаются в старом режиме. Рассрочка, которую магазин дает сам, без оператора, под 283-ФЗ не подпадает; отношения строятся по нормам ГК о купле-продаже и по требованиям закона о защите прав потребителей", - заключил Гаврилов.

