Названы популярные косметические средства, экспортируемые в Россию из Кореи

СЕУЛ, 15 фев - ПРАЙМ. Самыми популярными косметическими средствами, экспортируемыми в РФ из Республики Корея, оказались кремы, сыворотки и маски для лица, их было поставлено более 12,6 тысячи тонн в 2025 году, на втором месте оказались губные помады (154 тонны), выяснило РИА Новости на основе данных таможенной статистики Республики Корея. По данным таможенной статистики Республики Корея, основную часть экспорта косметической продукции в Россию в 2025 году сформировала категория "прочие косметические средства", к которым относятся кремы, сыворотки, маски для лица и другие продукты массового и премиального сегмента. На эту группу пришлось около 335,9 миллиона долларов, что составляет более 92% всей стоимости экспорта косметики из Республики Корея в Россию за отчетный период. В физическом выражении поставки по данной категории достигли 12,65 тысячи тонн, или свыше 97% общего объема. Экспорт губной помады и прочих средств для губ в 2025 году составил 12,9 миллиона долларов при объеме 154 тонны, что соответствует примерно 3,6% стоимостного объема поставок. Поставки косметики для макияжа глаз, по данным таможни, достигли 9,1 миллиона долларов и 144,8 тонны, обеспечив около 2,5% общей стоимости экспорта. А экспорт пудр, включая прессованные, оценивался в 3 миллиона долларов при объеме 57,6 тонны, а доля данной категории не превысила 1%. Наименьшую долю заняли средства для маникюра и педикюра: их было поставлена на 678 тысяч долларов (18 тонн), что составляет менее 0,2% экспорта в стоимостном выражении.

