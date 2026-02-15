Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии
Нехватка витамина B12 ведет к анемии и падению выносливости, а порция минтая в 200 граммов полностью покрывает его суточную норму, рассказали РИА Новости в... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T10:37+0300
2026-02-15T10:37+0300
здоровье
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67b2be42fae835814c8bcd4c09da8209.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Нехватка витамина B12 ведет к анемии и падению выносливости, а порция минтая в 200 граммов полностью покрывает его суточную норму, рассказали РИА Новости в "Агентстве по продвижению рыбной продукции" (АПРП) со ссылкой на слова врача-нутрициолога Екатерины Гузман. "Порция минтая в 200 граммов полностью покрывает суточную норму витамина B12, дефицит которого наблюдается в особенности у спортсменов. Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости", - рассказала врач. Помимо этого, минтай обладает сбалансированным соотношением фосфора и кальция, тогда как в большинстве продуктов фосфора в несколько раз больше, чем кальция, поэтому, чтобы усвоить избыток фосфора, организм вынужден заимствовать кальций из костей. Минтай позволяет человеку пополнять запасы этих веществ из еды, а не истощать собственные. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), минтай содержит до 14,7 миллиграмма кальция и почти столько же фосфора на 100 граммов продукта. В АПРП отметили, что минтай можно считать одним из самых полезных для организма видов рыб. При этом рыбу необходимо есть не реже двух-трех раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу.
здоровье, общество
Здоровье, Общество
10:37 15.02.2026
 
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии

РИА Новости: порция в 200 грамм минтая покрывает суточную норму витамина B12

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Нехватка витамина B12 ведет к анемии и падению выносливости, а порция минтая в 200 граммов полностью покрывает его суточную норму, рассказали РИА Новости в "Агентстве по продвижению рыбной продукции" (АПРП) со ссылкой на слова врача-нутрициолога Екатерины Гузман.
"Порция минтая в 200 граммов полностью покрывает суточную норму витамина B12, дефицит которого наблюдается в особенности у спортсменов. Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости", - рассказала врач.
Помимо этого, минтай обладает сбалансированным соотношением фосфора и кальция, тогда как в большинстве продуктов фосфора в несколько раз больше, чем кальция, поэтому, чтобы усвоить избыток фосфора, организм вынужден заимствовать кальций из костей. Минтай позволяет человеку пополнять запасы этих веществ из еды, а не истощать собственные.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), минтай содержит до 14,7 миллиграмма кальция и почти столько же фосфора на 100 граммов продукта.
В АПРП отметили, что минтай можно считать одним из самых полезных для организма видов рыб. При этом рыбу необходимо есть не реже двух-трех раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу.
ЗдоровьеОбщество
 
 
