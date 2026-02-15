https://1prime.ru/20260215/ryba-867493199.html
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии
Нехватка витамина B12 ведет к анемии и падению выносливости, а порция минтая в 200 граммов полностью покрывает его суточную норму, рассказали РИА Новости в... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T10:37+0300
2026-02-15T10:37+0300
2026-02-15T10:37+0300
здоровье
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67b2be42fae835814c8bcd4c09da8209.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Нехватка витамина B12 ведет к анемии и падению выносливости, а порция минтая в 200 граммов полностью покрывает его суточную норму, рассказали РИА Новости в "Агентстве по продвижению рыбной продукции" (АПРП) со ссылкой на слова врача-нутрициолога Екатерины Гузман. "Порция минтая в 200 граммов полностью покрывает суточную норму витамина B12, дефицит которого наблюдается в особенности у спортсменов. Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости", - рассказала врач. Помимо этого, минтай обладает сбалансированным соотношением фосфора и кальция, тогда как в большинстве продуктов фосфора в несколько раз больше, чем кальция, поэтому, чтобы усвоить избыток фосфора, организм вынужден заимствовать кальций из костей. Минтай позволяет человеку пополнять запасы этих веществ из еды, а не истощать собственные. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), минтай содержит до 14,7 миллиграмма кальция и почти столько же фосфора на 100 граммов продукта. В АПРП отметили, что минтай можно считать одним из самых полезных для организма видов рыб. При этом рыбу необходимо есть не реже двух-трех раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу.
https://1prime.ru/20260215/bliny-867491756.html
https://1prime.ru/20260211/ryba-867399303.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b936d2a7f66388cd052499914fdbb520.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
Нутрициолог назвала рыбу, которая может спасти от анемии
РИА Новости: порция в 200 грамм минтая покрывает суточную норму витамина B12
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Нехватка витамина B12 ведет к анемии и падению выносливости, а порция минтая в 200 граммов полностью покрывает его суточную норму, рассказали РИА Новости в "Агентстве по продвижению рыбной продукции" (АПРП) со ссылкой на слова врача-нутрициолога Екатерины Гузман.
"Порция минтая в 200 граммов полностью покрывает суточную норму витамина B12, дефицит которого наблюдается в особенности у спортсменов. Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости", - рассказала врач.
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи
Помимо этого, минтай обладает сбалансированным соотношением фосфора и кальция, тогда как в большинстве продуктов фосфора в несколько раз больше, чем кальция, поэтому, чтобы усвоить избыток фосфора, организм вынужден заимствовать кальций из костей. Минтай позволяет человеку пополнять запасы этих веществ из еды, а не истощать собственные.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), минтай содержит до 14,7 миллиграмма кальция и почти столько же фосфора на 100 граммов продукта.
В АПРП отметили, что минтай можно считать одним из самых полезных для организма видов рыб. При этом рыбу необходимо есть не реже двух-трех раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу.
Названы самые крупные импортеры российской рыбы