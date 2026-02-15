https://1prime.ru/20260215/rybnikov-867510160.html

Рыбников выиграл дело о нарушении авторских прав на песню "Бу-ра-ти-но"

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Композитор Алексей Рыбников сообщил РИА Новости, что выиграл дело по незаконному использованию песни "Бу-ра-ти-но", но назначенную судом компенсацию в 3 миллиона рублей музыкант не получил. Ранее Рыбников сообщил РИА Новости, что судебный процесс в отношении Apple Music был связан с тем, что права на музыку композитора были "бесхозными", однако теперь у него с компанией подписано мировое соглашение. "В "Меридиане" каждый год устраивали новогодний чес, всем известные "Ёлки" спектакля "Буратино", в котором моя музыка звучала с чудовищными искажениями. И за это бездоговорное использование мюзикла с 20 музыкальными номерами организаторы получали со зрителей значительные суммы, не платя авторам ни копейки. И никакой трогательной "заботы" о малышках. Чистая коммерция. Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких 3 миллионов я не получал", - сказал собеседник агентства. Рыбников подчеркнул, что вопросом авторских прав занимаются РАО и Первое музыкальное издательство. "Добиваются соблюдения закона об авторском праве профессиональные юристы, а не автор. А для тех, кто осознанно и злонамеренно нарушает закон, есть хорошие слова - "пират" и "мошенник". Таких дел о нарушении авторских прав суды рассматривают сотни в год. Удивительно, что именно моя персона вызывает неизменный интерес", - сказал композитор. Он добавил, что его интернет-права с 2020 года принадлежали компании Warner Music, а с 2025 года право перешло к Первому музыкальному издательству. "Это все, никаких конфликтных ситуаций нет", - отметил Рыбников. Рыбников пояснил, что авторское вознаграждение за использование прав выплачивается не по просьбе или требованию автора, а согласно предписанию законодательства. "От автора это вообще не зависит, хочет он или не хочет, закон подлежит исполнению - гонорар должен быть выплачен. Государство на стороне автора, так происходит во всем мире", - заключил композитор.

