В Калуге ввели временные ограничения на полеты

В Калуге ввели временные ограничения на полеты

2026-02-15T10:09+0300

бизнес

калуга

росавиация

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

