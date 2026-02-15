https://1prime.ru/20260215/samolet-867492616.html
В Калуге ввели временные ограничения на полеты
2026-02-15T10:09+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
