В Калуге ввели временные ограничения на полеты
2026-02-15T10:09+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
10:09 15.02.2026
 
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Рейс из Владивостока в Москву задержали на десять часов
08:58
 
