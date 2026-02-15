https://1prime.ru/20260215/samolet-867508015.html
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления
Airbus A320 рейсом из Нового Уренгоя в "Домодедово" прибыл в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью управления, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Airbus A320 рейсом из Нового Уренгоя в "Домодедово" прибыл в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью управления, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Аэропорт "Шереметьево", Airbus A320, Новый Уренгой - "Домодедово" прибывает с неисправностью управления воздушным судном. Ориентировочное время посадки 19.43... 19.48 борт сел штатно", - говорится в сообщении.
