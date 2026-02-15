Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260215/samolet-867508015.html
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления - 15.02.2026, ПРАЙМ
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления
Airbus A320 рейсом из Нового Уренгоя в "Домодедово" прибыл в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью управления, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T20:47+0300
2026-02-15T20:47+0300
происшествия
бизнес
новый уренгой
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862809241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c83f9e57d3642fec8e67595980d92eeb.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Airbus A320 рейсом из Нового Уренгоя в "Домодедово" прибыл в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью управления, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Аэропорт "Шереметьево", Airbus A320, Новый Уренгой - "Домодедово" прибывает с неисправностью управления воздушным судном. Ориентировочное время посадки 19.43... 19.48 борт сел штатно", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260215/sheremetevo-867507721.html
новый уренгой
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862809241_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_345bd3e64d06b24ce60652e39a01562c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, новый уренгой, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Происшествия, Бизнес, Новый Уренгой, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
20:47 15.02.2026
 
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления

Airbus A320 из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Airbus A320 рейсом из Нового Уренгоя в "Домодедово" прибыл в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью управления, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Аэропорт "Шереметьево", Airbus A320, Новый Уренгой - "Домодедово" прибывает с неисправностью управления воздушным судном. Ориентировочное время посадки 19.43... 19.48 борт сел штатно", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом
20:34
 
ПроисшествияБизнесНовый Уренгойаэропорт Домодедовоаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала