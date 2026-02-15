https://1prime.ru/20260215/sheremetevo-867507721.html
В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о треснувшем стекле, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Telegram-канал "112" сообщал о том, что в "Шереметьево" прибывает самолет авиакомпании "Победа" из "Пулково" с треснувшим стеклом. "ВС (воздушное судно - ред.) произвело посадку штатно", - ответили в пресс-службе "Шереметьево" на вопрос о Boeing-737 авиакомпании "Победа" с треснувшим стеклом, который готовился к посадке в аэропорту.
