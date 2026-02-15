Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом
В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом
Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о треснувшем стекле, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Telegram-канал "112" сообщал о том, что в "Шереметьево" прибывает самолет авиакомпании "Победа" из "Пулково" с треснувшим стеклом. "ВС (воздушное судно - ред.) произвело посадку штатно", - ответили в пресс-службе "Шереметьево" на вопрос о Boeing-737 авиакомпании "Победа" с треснувшим стеклом, который готовился к посадке в аэропорту.
20:34 15.02.2026
 
В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом

В Шереметьево штатно приземлился самолет с треснувшим стеклом

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о треснувшем стекле, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее Telegram-канал "112" сообщал о том, что в "Шереметьево" прибывает самолет авиакомпании "Победа" из "Пулково" с треснувшим стеклом.
"ВС (воздушное судно - ред.) произвело посадку штатно", - ответили в пресс-службе "Шереметьево" на вопрос о Boeing-737 авиакомпании "Победа" с треснувшим стеклом, который готовился к посадке в аэропорту.
