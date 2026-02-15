https://1prime.ru/20260215/sheremetevo-867507721.html

В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом

В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом - 15.02.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево приземлился самолет с треснувшим стеклом

Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T20:34+0300

2026-02-15T20:34+0300

2026-02-15T20:34+0300

происшествия

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861155016_0:193:2947:1851_1920x0_80_0_0_e0ac394a92842f7d0a377497752bcfc3.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о треснувшем стекле, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Telegram-канал "112" сообщал о том, что в "Шереметьево" прибывает самолет авиакомпании "Победа" из "Пулково" с треснувшим стеклом. "ВС (воздушное судно - ред.) произвело посадку штатно", - ответили в пресс-службе "Шереметьево" на вопрос о Boeing-737 авиакомпании "Победа" с треснувшим стеклом, который готовился к посадке в аэропорту.

https://1prime.ru/20260215/rosaviatsiya-867504689.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт шереметьево, аэропорт пулково