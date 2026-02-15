Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Курской области в понедельник ограничат подвоз школьников
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Подвоз школьников в Курской области ограничат в понедельник из-за непогоды, сообщил губернатор Александр Хинштейн. "По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате. Решение приняли в связи с надвигающимся снегопадом. На регион надвигается снежная погода, из-за скачков температуры условия на дорогах будут сложными. Приняли решение, что безопаснее будет детей, которых школьный автобус довозит до учреждений, перевести на удалёнку", - написал он в Telegram-канале.
2026
22:30 15.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Снег
Снег. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Подвоз школьников в Курской области ограничат в понедельник из-за непогоды, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате. Решение приняли в связи с надвигающимся снегопадом. На регион надвигается снежная погода, из-за скачков температуры условия на дорогах будут сложными. Приняли решение, что безопаснее будет детей, которых школьный автобус довозит до учреждений, перевести на удалёнку", - написал он в Telegram-канале.
Туристка рассказала, как выбиралась из заснеженной Териберки
Туристка рассказала, как выбиралась из заснеженной Териберки
