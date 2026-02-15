https://1prime.ru/20260215/shkolniki-867509886.html

В Курской области в понедельник ограничат подвоз школьников

В Курской области в понедельник ограничат подвоз школьников - 15.02.2026, ПРАЙМ

В Курской области в понедельник ограничат подвоз школьников

Подвоз школьников в Курской области ограничат в понедельник из-за непогоды, сообщил губернатор Александр Хинштейн. | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T22:30+0300

2026-02-15T22:30+0300

2026-02-15T22:30+0300

общество

александр хинштейн

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/65/842536546_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a9c7e907817ec4a330deb0d6ddce0d5e.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Подвоз школьников в Курской области ограничат в понедельник из-за непогоды, сообщил губернатор Александр Хинштейн. "По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате. Решение приняли в связи с надвигающимся снегопадом. На регион надвигается снежная погода, из-за скачков температуры условия на дорогах будут сложными. Приняли решение, что безопаснее будет детей, которых школьный автобус довозит до учреждений, перевести на удалёнку", - написал он в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20260215/teriberka-867509203.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , александр хинштейн