В Узбекистане оштрафовали создателей рекламы кафе с "человеком-тушей"

общество

бизнес

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

ТАШКЕНТ, 15 фев – ПРАЙМ. Суд в Пешкунском районе Бухарской области Узбекистана оштрафовал на 2,844 миллиона сумов (около 240 долларов) организаторов постановочного рекламного ролика, в котором мужчину подвесили за ноги как тушу, сообщает областное УВД. Ранее в соцсетях распространилось видео одного кафе в Бухарской области, где мужчина висит вниз головой, а стоящий рядом "мясник" точит нож, оценивая подвешенную "жертву". Ролик вызвал резонанс в Узбекистане: часть пользователей сочла это "креативом", однако большинство потребовало наказать участников и авторов видео. "Согласно решению суда по уголовным делам Пешкунского района, организаторы видео признаны виновными по статье 178-1 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства о рекламе). Им назначен штраф в семикратном размере базовой расчетной величины (2,884 миллиона сумов)", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале областного УВД. По данным ведомства, запись была инсценирована по договоренности между владельцами заведения и местным блогером для привлечение клиентов и повышения популярности кафе в социальных сетях. "Однако своими действиями они грубо нарушили требования законодательства о рекламе и правила поведения в обществе", - добавили в УВД.

узбекистан

