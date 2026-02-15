Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане оштрафовали создателей рекламы кафе с "человеком-тушей" - 15.02.2026
В Узбекистане оштрафовали создателей рекламы кафе с "человеком-тушей"
В Узбекистане оштрафовали создателей рекламы кафе с "человеком-тушей" - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане оштрафовали создателей рекламы кафе с "человеком-тушей"
Суд в Пешкунском районе Бухарской области Узбекистана оштрафовал на 2,844 миллиона сумов (около 240 долларов) организаторов постановочного рекламного ролика, в... | 15.02.2026, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 15 фев – ПРАЙМ. Суд в Пешкунском районе Бухарской области Узбекистана оштрафовал на 2,844 миллиона сумов (около 240 долларов) организаторов постановочного рекламного ролика, в котором мужчину подвесили за ноги как тушу, сообщает областное УВД. Ранее в соцсетях распространилось видео одного кафе в Бухарской области, где мужчина висит вниз головой, а стоящий рядом "мясник" точит нож, оценивая подвешенную "жертву". Ролик вызвал резонанс в Узбекистане: часть пользователей сочла это "креативом", однако большинство потребовало наказать участников и авторов видео. "Согласно решению суда по уголовным делам Пешкунского района, организаторы видео признаны виновными по статье 178-1 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства о рекламе). Им назначен штраф в семикратном размере базовой расчетной величины (2,884 миллиона сумов)", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале областного УВД. По данным ведомства, запись была инсценирована по договоренности между владельцами заведения и местным блогером для привлечение клиентов и повышения популярности кафе в социальных сетях. "Однако своими действиями они грубо нарушили требования законодательства о рекламе и правила поведения в обществе", - добавили в УВД.
узбекистан
11:41 15.02.2026
 
В Узбекистане оштрафовали создателей рекламы кафе с "человеком-тушей"

Суд в Узбекистане оштрафовал создателей рекламного ролика, где мужчину подвесили как тушу

ТАШКЕНТ, 15 фев – ПРАЙМ. Суд в Пешкунском районе Бухарской области Узбекистана оштрафовал на 2,844 миллиона сумов (около 240 долларов) организаторов постановочного рекламного ролика, в котором мужчину подвесили за ноги как тушу, сообщает областное УВД.
Ранее в соцсетях распространилось видео одного кафе в Бухарской области, где мужчина висит вниз головой, а стоящий рядом "мясник" точит нож, оценивая подвешенную "жертву". Ролик вызвал резонанс в Узбекистане: часть пользователей сочла это "креативом", однако большинство потребовало наказать участников и авторов видео.
"Согласно решению суда по уголовным делам Пешкунского района, организаторы видео признаны виновными по статье 178-1 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства о рекламе). Им назначен штраф в семикратном размере базовой расчетной величины (2,884 миллиона сумов)", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале областного УВД.
По данным ведомства, запись была инсценирована по договоренности между владельцами заведения и местным блогером для привлечение клиентов и повышения популярности кафе в социальных сетях.
"Однако своими действиями они грубо нарушили требования законодательства о рекламе и правила поведения в обществе", - добавили в УВД.
