Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/shvetsiya-867498573.html
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T14:23+0300
2026-02-15T14:23+0300
общество
швеция
стокгольм
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio. "Учения по эвакуации гражданских в качестве подготовки к войне будут проводиться снова... Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них - в 1961 в Стокгольме с 30 тысячами участников, но с тех пор их не проводили", - говорится в сообщении. Уточняется, что первые массовые эвакуации будут проведены на острове Готланд осенью 2026 года, в них примут участие до 300 добровольцев. Кроме того, шведское управление по гражданской обороне готовится к еще более крупным учениям по эвакуации на севере страны в 2027 году. В октябре 2025 года газета Politico сообщила, что власти Швеции впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств. В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.
https://1prime.ru/20260212/arktika-867412804.html
https://1prime.ru/20260113/shvetsiya-866425327.html
швеция
стокгольм
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , швеция, стокгольм
Общество , ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ
14:23 15.02.2026
 
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации

Sveriges Radio: в Швеции осенью проведут массовые учения по эвакуации населения

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio.
"Учения по эвакуации гражданских в качестве подготовки к войне будут проводиться снова... Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них - в 1961 в Стокгольме с 30 тысячами участников, но с тех пор их не проводили", - говорится в сообщении.
Флаг Швеции
Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию
12 февраля, 12:15
Уточняется, что первые массовые эвакуации будут проведены на острове Готланд осенью 2026 года, в них примут участие до 300 добровольцев. Кроме того, шведское управление по гражданской обороне готовится к еще более крупным учениям по эвакуации на севере страны в 2027 году.
В октябре 2025 года газета Politico сообщила, что власти Швеции впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств.
В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.
Флаг Швеции
В правительстве Швеции жестко высказались об угрозе со стороны США
13 января, 06:43
 
ОбществоШВЕЦИЯСТОКГОЛЬМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала