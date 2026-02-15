https://1prime.ru/20260215/shvetsiya-867498573.html

В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации

В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации - 15.02.2026, ПРАЙМ

В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации

Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio. | 15.02.2026

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio. "Учения по эвакуации гражданских в качестве подготовки к войне будут проводиться снова... Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них - в 1961 в Стокгольме с 30 тысячами участников, но с тех пор их не проводили", - говорится в сообщении. Уточняется, что первые массовые эвакуации будут проведены на острове Готланд осенью 2026 года, в них примут участие до 300 добровольцев. Кроме того, шведское управление по гражданской обороне готовится к еще более крупным учениям по эвакуации на севере страны в 2027 году. В октябре 2025 года газета Politico сообщила, что власти Швеции впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств. В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.

