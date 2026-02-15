https://1prime.ru/20260215/shvetsiya-867498573.html
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T14:23+0300
2026-02-15T14:23+0300
2026-02-15T14:23+0300
общество
швеция
стокгольм
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio. "Учения по эвакуации гражданских в качестве подготовки к войне будут проводиться снова... Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них - в 1961 в Стокгольме с 30 тысячами участников, но с тех пор их не проводили", - говорится в сообщении. Уточняется, что первые массовые эвакуации будут проведены на острове Готланд осенью 2026 года, в них примут участие до 300 добровольцев. Кроме того, шведское управление по гражданской обороне готовится к еще более крупным учениям по эвакуации на севере страны в 2027 году. В октябре 2025 года газета Politico сообщила, что власти Швеции впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств. В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.
https://1prime.ru/20260212/arktika-867412804.html
https://1prime.ru/20260113/shvetsiya-866425327.html
швеция
стокгольм
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , швеция, стокгольм
Общество , ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
Sveriges Radio: в Швеции осенью проведут массовые учения по эвакуации населения
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio.
"Учения по эвакуации гражданских в качестве подготовки к войне будут проводиться снова... Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них - в 1961 в Стокгольме
с 30 тысячами участников, но с тех пор их не проводили", - говорится в сообщении.
Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию
Уточняется, что первые массовые эвакуации будут проведены на острове Готланд осенью 2026 года, в них примут участие до 300 добровольцев. Кроме того, шведское управление по гражданской обороне готовится к еще более крупным учениям по эвакуации на севере страны в 2027 году.
В октябре 2025 года газета Politico
сообщила, что власти Швеции
впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств.
В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.
В правительстве Швеции жестко высказались об угрозе со стороны США