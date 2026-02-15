Сийярто заявил, что Венгрия не поддастся на хамские замечания Зеленского

https://1prime.ru/20260215/sijjarto-867486137.html
БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Венгрия не поддастся на хамские замечания Владимира Зеленского, который абсолютно неверно интерпретирует конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. "Зеленский абсолютно не понимает: Украина защищает себя, а не нас... Какие бы он ни делал характеризующие его самого хамские замечания в адрес Виктора Орбана, как бы он ни сближался с Брюсселем, как бы он ни поддерживал (венгерскую оппозиционную - ред.) партию "Тиса", мы не отдадим им венгерских денег, не позволим им втянуть нас в свою войну, мы не позволим отправить венгерскую молодежь на украинский фронт", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве. Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
