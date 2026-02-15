https://1prime.ru/20260215/sijjarto-867486137.html

Сийярто заявил, что Венгрия не поддастся на хамские замечания Зеленского

Сийярто заявил, что Венгрия не поддастся на хамские замечания Зеленского - 15.02.2026, ПРАЙМ

Сийярто заявил, что Венгрия не поддастся на хамские замечания Зеленского

Венгрия не поддастся на хамские замечания Владимира Зеленского, который абсолютно неверно интерпретирует конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T00:01+0300

2026-02-15T00:01+0300

2026-02-15T00:14+0300

экономика

общество

мировая экономика

венгрия

украина

брюссель

владимир зеленский

петер сийярто

виктор орбан

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867486137.jpg?1771103669

БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Венгрия не поддастся на хамские замечания Владимира Зеленского, который абсолютно неверно интерпретирует конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. "Зеленский абсолютно не понимает: Украина защищает себя, а не нас... Какие бы он ни делал характеризующие его самого хамские замечания в адрес Виктора Орбана, как бы он ни сближался с Брюсселем, как бы он ни поддерживал (венгерскую оппозиционную - ред.) партию "Тиса", мы не отдадим им венгерских денег, не позволим им втянуть нас в свою войну, мы не позволим отправить венгерскую молодежь на украинский фронт", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве. Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.

венгрия

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, венгрия, украина, брюссель, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, мид, facebook, ес