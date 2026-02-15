Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде назвали бессмысленной Мюнхенскую конференцию - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260215/sovfed-867497063.html
В Совфеде назвали бессмысленной Мюнхенскую конференцию
В Совфеде назвали бессмысленной Мюнхенскую конференцию - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Совфеде назвали бессмысленной Мюнхенскую конференцию
Мюнхенская конференция по безопасности оказалась лишенной какой-либо добавленной стоимости, получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны, с... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T13:12+0300
2026-02-15T13:12+0300
политика
россия
европа
украина
германия
константин косачев
марко рубио
джей ди вэнс
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83900/17/839001756_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_d304864f67fb1dd27fd7267ac7c39db5.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мюнхенская конференция по безопасности оказалась лишенной какой-либо добавленной стоимости, получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны, с США восстановления трансатлантического альянса не произошло, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. Или, точнее - лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны. Что характерно - в Германии, в стране невыученных уроков", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, европейцы говорили исключительно о том, как им вооружаться и становиться самостоятельной силой, готовясь к войне с Россией. И полное ощущение, что эта война уже вписана в их планы, при том, что они одновременно на полном серьезе обсуждают, что еще нужно сделать для победы Украины, считает он. "Это действительно тревожно, потому что "партия войны", похоже, победила в Европе всё и (почти) всех, включая здравый смысл и даже инстинкт самосохранения", - добавил политик. По словам сенатора, это очень напоминает ситуацию весной 1945 года там же в Германии, когда Рейх фанатично сопротивлялся в абсолютно безнадежной ситуации и верил в чудо И европейцы, и некоторые американцы говорили в Мюнхене о том, что Украине нужно дать больше оружия, в том числе, "Томагавки", и "тогда победа будет обеспечена", отметил Косачев. "Безумная риторика про то, что Украина может победить, но при этом Россия вот-вот нападет на НАТО, звучала в Мюнхене и в этом году", - написал он. По словам политика, Вашингтон в какой-то мере подыграл местным "ястребам", прислав "доброго следователя" госсекретаря Марко Рубио, который выступал в ином ключе, чем прошлогодний "злой следователь" вице-президент Джей Ди Вэнс: "на сей раз не было нотаций по поводу неминуемого краха Европы в случае продолжения ее нынешней политики, а, напротив, заверения в том, что Америка с Европой и хочет ей только добра". "Впрочем, интонация осталась прежней: без Америки Европа пропадет. Восстановления трансатлантического альянса не произошло", - написал Косачев. Сенатор отметил, что по итогам конференции "лишний раз убедились, что говорить с этой Европой нам пока не о чем". "И лишний раз осознаешь, почему именно "гуманная" и "просвещенная" Европа стала колыбелью двух самых страшных в истории мировых войн", - заключил он.
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867489001.html
https://1prime.ru/20260215/svo-867489454.html
https://1prime.ru/20260215/kallas-867496553.html
европа
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83900/17/839001756_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_27f6e7dc1939506b0b1be25da1297e2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, украина, германия, константин косачев, марко рубио, джей ди вэнс, нато
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Константин Косачев, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, НАТО
13:12 15.02.2026
 
В Совфеде назвали бессмысленной Мюнхенскую конференцию

Косачев: Мюнхенская конференция по безопасности оказалась абсолютно бессмысленной

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерб на здании Совета Федерации РФ
Герб на здании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Герб на здании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мюнхенская конференция по безопасности оказалась лишенной какой-либо добавленной стоимости, получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны, с США восстановления трансатлантического альянса не произошло, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. Или, точнее - лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны. Что характерно - в Германии, в стране невыученных уроков", - написал политик в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене
07:28
По его словам, европейцы говорили исключительно о том, как им вооружаться и становиться самостоятельной силой, готовясь к войне с Россией. И полное ощущение, что эта война уже вписана в их планы, при том, что они одновременно на полном серьезе обсуждают, что еще нужно сделать для победы Украины, считает он.
"Это действительно тревожно, потому что "партия войны", похоже, победила в Европе всё и (почти) всех, включая здравый смысл и даже инстинкт самосохранения", - добавил политик.
По словам сенатора, это очень напоминает ситуацию весной 1945 года там же в Германии, когда Рейх фанатично сопротивлялся в абсолютно безнадежной ситуации и верил в чудо
И европейцы, и некоторые американцы говорили в Мюнхене о том, что Украине нужно дать больше оружия, в том числе, "Томагавки", и "тогда победа будет обеспечена", отметил Косачев. "Безумная риторика про то, что Украина может победить, но при этом Россия вот-вот нападет на НАТО, звучала в Мюнхене и в этом году", - написал он.
#Показательный пуск ракеты из комплекса Точка-У на полигоне Луга в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине
07:39
По словам политика, Вашингтон в какой-то мере подыграл местным "ястребам", прислав "доброго следователя" госсекретаря Марко Рубио, который выступал в ином ключе, чем прошлогодний "злой следователь" вице-президент Джей Ди Вэнс: "на сей раз не было нотаций по поводу неминуемого краха Европы в случае продолжения ее нынешней политики, а, напротив, заверения в том, что Америка с Европой и хочет ей только добра".
"Впрочем, интонация осталась прежней: без Америки Европа пропадет. Восстановления трансатлантического альянса не произошло", - написал Косачев.
Сенатор отметил, что по итогам конференции "лишний раз убедились, что говорить с этой Европой нам пока не о чем". "И лишний раз осознаешь, почему именно "гуманная" и "просвещенная" Европа стала колыбелью двух самых страшных в истории мировых войн", - заключил он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Каллас назвала приоритеты ЕС на переговорах по Украине
12:52
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАГЕРМАНИЯКонстантин КосачевМарко РубиоДжей Ди ВэнсНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала