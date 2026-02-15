https://1prime.ru/20260215/sovfed-867497063.html

В Совфеде назвали бессмысленной Мюнхенскую конференцию

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мюнхенская конференция по безопасности оказалась лишенной какой-либо добавленной стоимости, получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны, с США восстановления трансатлантического альянса не произошло, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. Или, точнее - лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик "коалиции желающих" войны. Что характерно - в Германии, в стране невыученных уроков", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, европейцы говорили исключительно о том, как им вооружаться и становиться самостоятельной силой, готовясь к войне с Россией. И полное ощущение, что эта война уже вписана в их планы, при том, что они одновременно на полном серьезе обсуждают, что еще нужно сделать для победы Украины, считает он. "Это действительно тревожно, потому что "партия войны", похоже, победила в Европе всё и (почти) всех, включая здравый смысл и даже инстинкт самосохранения", - добавил политик. По словам сенатора, это очень напоминает ситуацию весной 1945 года там же в Германии, когда Рейх фанатично сопротивлялся в абсолютно безнадежной ситуации и верил в чудо И европейцы, и некоторые американцы говорили в Мюнхене о том, что Украине нужно дать больше оружия, в том числе, "Томагавки", и "тогда победа будет обеспечена", отметил Косачев. "Безумная риторика про то, что Украина может победить, но при этом Россия вот-вот нападет на НАТО, звучала в Мюнхене и в этом году", - написал он. По словам политика, Вашингтон в какой-то мере подыграл местным "ястребам", прислав "доброго следователя" госсекретаря Марко Рубио, который выступал в ином ключе, чем прошлогодний "злой следователь" вице-президент Джей Ди Вэнс: "на сей раз не было нотаций по поводу неминуемого краха Европы в случае продолжения ее нынешней политики, а, напротив, заверения в том, что Америка с Европой и хочет ей только добра". "Впрочем, интонация осталась прежней: без Америки Европа пропадет. Восстановления трансатлантического альянса не произошло", - написал Косачев. Сенатор отметил, что по итогам конференции "лишний раз убедились, что говорить с этой Европой нам пока не о чем". "И лишний раз осознаешь, почему именно "гуманная" и "просвещенная" Европа стала колыбелью двух самых страшных в истории мировых войн", - заключил он.

